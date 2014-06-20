تفاصيل إهانة جميل راتب بمهرجان قرطاج

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أيمن الرفاعي

حرصت إدارة مهرجان قرطاج على تكريم النجم المصري القدير جميل راتب اعترافا منها بما قدمه من مسيرة فنية زاخرة. تمت توجيه الدعوة إلى جميل راتب على الرغم من ظروفه المرضية.

من جانبه قام جميل راتب بتلبية الدعوة وظهر على جمهور المهرجان على كرسي متحرك لكن بعد التكريم جاءت الإهانة التي لا تليق بنجم في حجم وشعبية جميل راتب.

حيث فوجئ مدير أعماله بأن إدارة الفندق الذي يقيم فيه النجم القدير تطالبه بسداد فواتير إقامته في الفندق.

اعترض مدير أعمال جميل راتب على اعتبار أن الإتفاق مع إدارة المهرجان ينص على تحملهم جميع مصروفات الإقامة والتنقلات أيضا.

قرر مدير أعمال جميل راتب الإمتناع عن سداد الفواتير فما كان من إدارة الفندق إلا حجز جميل راتب وعدم السماح له بالخروج إلا بتسديد الفواتير المستحقة.

تم الإتصال بوزير الثقافة التونسي والذي سارع بتسديد الفواتير لكن بعد أن تمت الإهانة وبعد أن احتجز النجم جميل راتب لفترة من الوقت.

سافر جميل راتب وغيره من النجوم العرب للإحتفال باختيار تونس عاصمة للثقافة العربية لعام 2016 ضمن فعاليات مهرجان قرطاج.

في الحقيقة تعتبر هذه الإهانة سقطة في حق القائمون على المهرجان لا سيما مع نجم قدير لم تمنعه حالته المرضية من تلبية الدعوة.

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