مجموعة كوتور للمصمّم غارن دميرجيان تجعلك امرأة مختلفة

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قدّم المصمم غارن دميرجيان مجموعته الأولى من الكوتور ضمن استعراض غير مألوف، شارك به محبو الموضة وشخصيات اجتماعية وفنية.

إن رؤية غارن دميرجيان هي إطلاق مجموعة أزياء لا تسعى إلى لفت أنظار متابعي عالم الموضة الاعتياديين بل تكون رائدة في هذا المجال وقد ابتُكرت كل قطعة لتناسب المرأة المستقلة التي تريد أن تتميّز عن النساء الأخريات.

حاكى العرض جميع الحواس تارة من خلال الموسيقى وطوراً من خلال الألعاب الضوئية والانسيابية والأداء والستايل. واجتمع المدعوون في صالة العرض في حين تألّقت العارضات بالتصاميم الجديدة ضمن استعراض غير مألوف ليتماهى وهوية المصمم والصورة التي يريد أن يعطيها للمشاركين.

غارن دميرجيان، اسم مرادف للمجموعات التي تروي قصصاً مستوحاة من الإطلالة التي تميّز بها القرن الثامن عشر وكتدرالات من زمن ولّى وبوادر مستقبل خيالي.

جاءت تشكيلة الملابس كأسمى تجسيد لجميع أشكال الفن والدراما من خلال فساتين طويلة تشير إلى حسّ غارن دميرجيان الفريد من نوعه ولكن الكلاسيكي في الموضة.

وقد ارتدت التصاميم الدرامية والمعاصرة حلّة الأناقة وتلوّنت بشيء من الجرأة مع نفحة رومنسية وكان معظمها بألوان الباستيل الناعمة والأسود الأنيق وامتزج التطريز والاختلاف في التصاميم وتنوع الأقمشة وسحر الألوان بالقصّات الملفتة للنظر ليجعل من كلَّ تصميم قطعة فريدة من نوعها للمناسبات.

وحملت باقة الموديلات المختلفة في طياتها عبق الماضي وحملتنا على بساط مستقبل من نسج الخيال وباتت صفات التعارض والقوة والنعومة والغموض تنطبق جميعها على هذه التصاميم التي نفحت فيها الأنسجة والأقمشة روح التجدد.

وقد قال غارن دميرجيان: “ليس لدي من قطعة مفضلة في مجموعة الكوتور هذه، فالطريقة التي ترتدي فيها المرأة الفستان هي الأساس وبامكانها أن تغيّر الانطباع الذي تتركه على الآخرين”. وقد كان حفل إطلاق هذه المجموعة الفريدة من نوعها المرآة التي عكست صورة مصمم يقدّر روح الفردية عالياً.

يُذكر أنَّ مسيرة غارن دميرجيان طويلة في مجال التصميم والتعامل مع الأقمشة تُوّجت بألبسة من توقيعه وموديلات مصنوعة من الجلد وحقائب وأحذية وأكسسوارات.

وُلد المصمم في بيروت ونشأ في أثينا وهو حائز على إجازة في تصميم الأزياء من جامعة إسمود في باريس، وحائز على “جائزة مصمم الجيل” لثلاث مواسم متتالية، وله إبداعات كثيرة سبق وتحدثت عنها وسائل الاعلام العالمية.