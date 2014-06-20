قدرات هائلة للثوم في إيقاف تساقط الشعر

شارك

رغم رائحته النفاذة، يبقى الثوم من أعظم العناصر الغذائية وأكثرها فائدة لأجسامنا، فهو يضم عدد هائل من الفيتامينات، والمعادن. فقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن تناول فصوص من الثوم تعمل علي خفض ضغط الدم, ويقلل من قابلية الإصابة بأمراض القلب، وله قدرة على خفض الكولسترول، ويلعب دوره قوي أيضاً في علاج الضعف الجنسي عند الرجال، والقائمة تطول ففوائده لا تعد ولا تحصى، ولعل أبرز أدواره على الإطلاق هو تأثيره وفعاليته علي صحة الشعر، فالثوم يعد علاجاً رائعاً لمشاكل الشعر جميعها لنتعرف أكثر على هذا الفائدة تحديداً.

تناول حبات الثوم لها دور كبير وملحوظ علي إنتاج مادة (الكيراتين)، فهذه المادة من المواد الطبيعية التي تنتجها فروة الرأس، وهو يزيد من إنتاجها, وهذه المادة هي المسئولة عن تقوية بصيلات الشعر، وحفظها من التلف، كما أنه بالفعل يمنع تساقط الشعر.

له قدرة على علاج الثعلبة والصلع

يسرع من إطالة الشعر، بسبب غناه بالزنك، والكالسيوم.

يقضي علي أي أمراض جلدية تعاني منها فروة الرأس، فهو بمثابة مطهر ينظف فروة الرأس، ويسرع من عملية نمو بصيلات الشعر بطريقة فعالة.

يكافح البكتريا والفطريات التي قد تنمو في فروة الرأس، ويعمل على التخلص من قشرة الشعر.

وصفة من الثوم للتخلص من الصلع

أولاً : المكونات:

– عدد 2 فص ثوم مقشر.

– قرنفل.

– بصلة كبيرة الحجم.

– مقدار من زيت الزيتون.

ثانياً : طريقة العمل:

1- نقوم بتقطيع البصلة, ونضعها مع الثوم في إناء, ونمزجهم جيداً.

2- نضع مقدار من القرنفل علي هذا الخليط, ونمزجهم مرة أخري.

3- نعصر هذا المزيج, ونقوم بتصفيته عن طريق المصفاة.

4- نضع هذا العصير المستخرج من الخليط في إناء, ونضعه علي الشعر, ونقوم بتدليك فروة الرأس بحركة دائرية بأطراف الأصابع.

5- ترك السائل علي الشعر لمدة ساعة كاملة.

6- بعد ذلك نضع كمية مناسبة من زيت الزيتون علي الشعر, وتدليكه مرة أخري.

7- وأخيراً نغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر والبلسم.

وإذا تم المواظبة علي هذه الطريقة مرتين كل أسبوع, ستلاحظون الفرق في زيادة نمو الشعر وكثافته.