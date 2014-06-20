وصفة سحرية لقهر الأمراض…تناول الثوم واجلس مع الأصدقاء ومارس اليوغا

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قد يجهل البعض وجود أمور بسيطة يمكن عند مراعاتها إلى جانب ممارسة الرياضة وتناول الأكل الصحي أن يتمتع بصحة جيدة وقدرة كبيرة على مقاومة الأمراض، فالصحة هي أغلى ما نملك، و لا يقدر ثمنها إلا من عانى الألم و تجرع مرارة الأدوية، و سهر الليالي من شدة أوجاعه، لذلك عليك الحفاظ على كنز الصحة من خلال قيامك بجميع ما يفيدها، و الابتعاد عن جميع ما يؤذيها

فكر دائماً بطريقة إيجابية فعندما تستيقظ بمزاج سيء، سيؤثر التشاؤم على طريقة تصرفك وتعاملك مع من حولك طيلة النهار. كما سيكون جسمك أضعف ولن يستطيع مقاومة الأمراض والجراثيم، لذلك حاول دوماً أن تكون إيجابي وأن تتمتع بمزاج جيد.

اشرب كمية كبيرة من المياه يومياً لأن الماء يشكل أكثر من 50% من مجمل جسم الإنسان. وبالتالي لن يكون الجسم قادراً على إتمام مهامه ولن يكون العقل قادراً على العمل بشكل صحيح من دون الحصول على كمية كافية من المياه. لذلك، احرص على شرب 6 إلى 8 كؤوس من الماء يومياً بالإضافة إلى بعض أنواع الطعام التي تساعد على تأمين كمية المياه الضرورية للجسم.

من الجيد الحفاظ على نشاطك وحيويتك لأنه من الضروري أن نعرف أن البقاء لوقت طويل في المكتب يسبب الملل، ويتملك الإرهاق والتعب جسمك وعقلك في آنٍ معاً، كذلك تشير دراسات أجريت عام 2009 بأنه كلما جلسنا لوقتٍ أطول في المكان عينه من دون حراك كلما ازدادت مخاطر الوفاة.

لذلك من الأفضل أخذ فترات استراحة كل 45 دقيقة بالإضافة إلى ممارسة بعض التمارين الرياضية لتسريع الدورة الدموية وإدخال الأوكسجين إلى الجسم.

خذ حمامًا باردًا فهو يسرع الدورة الدموية ويقوي جهاز المناعة كما يحسن من المزاج ويعطي الجسم النشاط والحيوية بالإضافة إلى مساهمته في إفراز مواد مضادة للأكسدة، لذلك ننصحك بأخذ حمام بارد من دون أن يتجاوز الخمس دقائق.

عليك القيام بممارسة الرياضة واليوغا فتمارين التنفس والتأمل التي تمارس أثناء صفوف اليوغا تساعد في تقوية مناعة الجسم ناهيك عن قدرتها على محاربة الميكروبات وتجنب أمراض القلب والبدانة. كذلك تقلل ممارسة الرياضة من نسبة التوتر والإجهاد وتقلل من احتمال الإصابة بالأمراض السرطانية وهشاشة العظام.

حاول بناء الصداقات وتوطيد العلاقات الاجتماعية لأن العلاقات الاجتماعية تزيد من مناعة الجسم وتقلل من احتمال إصابتهم بالأمراض والالتهابات. كذلك، تظهر الدراسات بأن احتمالات الإصابة بأمراض القلب ترتفع إلى 50% عند الأشخاص الذين لا يملكون الكثير من الأصدقاء وذوي العلاقات الاجتماعية القليلة.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا فذلك يساهم في تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها يومياً مما يقلل من معدلات الكولسترول والشحوم في جسمك. كذلك، تجنب تناول الحلوى والسكريات وحاول استبدالها بالبروتينات الموجودة في البيض ومشتقات الحليب بقدر حاجة جسمك إليها واحرص على تناول الفواكه والخضار الطازجة.

أكثر من أكل الثوم واللبن فتناول الثوم يساعد في تقليل احتمال الإصابة بأمراض القلب ويخفض من معدلات الكولسترول كما أنه عنصر مضاد للأكسدة ويمكن أكله نيئاً أو مطبوخاً. كذلك للبن فوائد عدة إذ إنه يحتوي على بكتيريا جيدة تقلل من ضغط الدم وتزيد من مناعة الجسم.