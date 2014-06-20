2 مليون دولار تكاليف مستلزمات توأم أمل علم الدين وجورج كلوني

شارك

غمرت الفرحة هذه الأيام قلب المحامية والناشطة الحقوقية أمل علم الدين وزوجها جورج كلوني، نجم هوليود الحائز على جائزة الأوسكار، بعد أن علما أنهما سوف يرزقان خلال الأشهر القليلة المقبلة، بتوأم ولد وبنت، وهناك من وصف هذا الحمل لهذا الثنائي، بأنه يشبه حصولهما على جائزة كبرى.

وفي خضم التحضيرات لاستقبال التوأم، أنفق الزوجين نحو 2مليون دولار لشراء مستلزمات المولودان القادمان.

نشر هذا الخبر السار صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجاء فيه أن المحامية أمل علم الدين، التي تبلغ من العمر من العمر 38 عاما، تنتظر وزوجها الفنان الشهير جورج كلوني، الذي يبلغ من العمر 55 عامًا توأماً، وذكرت ذات الوسيلة الإعلامية أن الزوجان الشهيران ويتعلق الأمر بنجم هوليوود وأيقونة الأزياء والمحامية أمل علم الدين، قد أنفقا ما لا يقل عن 2 مليون دولار على مستلزمات طفليهما المقبلين، فقد انتقيا فراشاً من ماركة نوتي فاتاتا بـسعر 10 آلاف دولار، وكذلك خزانة ثمنها 19 ألف دولار، من أكبر متجر لمستلزمات الأطفال في بيفرلي هيلز ناهيك عن باقي المستلزمات التي كلفت آلاف من الدولارات.

فقد روج إعلامياً أنه عندما علم كل من أمل وجورج أنهما سوف يرزقان بتوأم، انتابهما الخوف كونهما كان يظنان أن طفل واحد يكفي، وينوي الزوجان تسمية الولد نيكولاس على والد جورج، بينما البنت سوف تنتقي اسمها أمل، علماً أن أمل عانت كثيراً من صعوبات في الحمل خلال فصل الصيف الماضي، واستعانت بوسيلة التلقيح الاصطناعي، الذي أثمر التوأم.

يذكر أن الممثل جورج كلوني كان قد تعهد في عام 2006، بعدم الزواج مرة أخرى، ولم يكن يستحسن فكرة إنجاب الأطفال على الإطلاق، لكن حبه ل “آمل علم الدين” التي سحرته، جعله يغير فكرته واقترن بها، ويستعد ليصبح أباً لأطفالها.