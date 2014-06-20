أمل علم الدين تبشر جورج كلوني بتوأم

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ذكرت العديد من المصادر المقربة من عائلة اللبنانية أمل علم الدين أنها بالفعل حامل في توأم من زوجها جورج كلوني.

كانت هناك العديد من الإشاعات التي ادعت حمل زوجة النجم العالمي جورج كلوني ولكنه كان يقابل ذلك بالنفي في كل مرة.

ففي إحدى المرات نوه موقع ” ديلي ميل” الشهير إلى حمل أمل كلوني وذكر بعض الدلائل التي تؤكد ذلك.

فقد نشر الموقع صورة لزوجة الممثل العالمي وهي ترتدي ثوب أبيض فضفاض يبرز انتفاخ بطنها كما أن المصور الخاص بالموقع كان قد التقط صورة للزوجة أثناء خروجها من أحد العيادات الشهيرة والتي تقدم خدماتها في مجال طب النساء والولادة، وعلى الرغم من ذلك ظل جورج كلوني ينفي كل هذه الأخبار، بل وأكد أكثر من مرة أن مسألة إنجاب الأطفال لا تدخل في نطاق تفكير الزوجين في الوقت الراهن.

وعلى حسب المصادر العائلية للزوجة أمل علم الدين فإنها بالفعل حامل في توأم وأن موعد الولادة سوف يكون في شهر مارس القادم.