عوضوهم ب 45 ألف جنيه استرليني ……..جورج كلوني وزوجته يسببان الإزعاج لجيرانهما

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على إثر التجديدات التي يقوم بها الثنائي العالمي الشهير جورج كلوني، وزوجته أمل علم الدين في قصرهما الفاخر، الكائن في مقاطعة “باركشير البريطانية”، وجد نفسيهما مجبرين على تقديم تعويضات مالية لا تقل عن 45 ألف جنيه استرليني والتكفل بنفقات عطلة لجارهم وعائلته في مدينة كورفو اليونانية لإبعادهم عن الضجيج الذي ينجم عن أعمال التجديد، حيث سيقيم الجار وعائلته في فندق فخم لمدة شهر.

أوردت هذا الخبر جريدة Mirror البريطانية، حيث كتبت تقول أن الثنائي العالمي الشهير وصل إلى اتفاق نهائي مع الزوجان الجاران، ويتعلق الأمر بكل من جون وكلير يقضي بقبول تعويض مالي لن يقل عن ال45 ألف جنيه استرليني، إلى جانب الابتعاد لمدة شهر في مدينة “كورفو اليونانية”، والتكفل بنفقات إقامتهم في فندق فخم حتى لا ينزعجوا من أي أصوات تسفر عنها عملية التجديد.

وتناول ذات المصدر المزيد من الأخبار حول مشروع تجديد القصر، حيث يعتزم الممثل النجم جورج كلوني وزوجته، إدخال العديد من التعديلات في قلب القصر، لأنهما سوف يعززانه ببناء قاعة سينما كبيرة تتسع لعشرات الأشخاص، وكذلك إنشاء حمام سباحة كبير، بالإضافة إلى إقامة ملعب للتنس، وقيامهم بتزويده بنظام ري تحت الأرض، ويرتقب أن تبلغ تكاليف الأشغال نحو12 مليون جنيه استرليني، علماً أن تكلفة هذا القصر عندما اشتراه كلوني في عام 2014 قد قدر بمبلغ يصل إلى 7 ملايين جنيه إسترليني.

الجدير بالإشارة فإن النجم العالمي جورج كلوني وقرينته المحامية وأيقونة الموضة أمل علم الدين، يستعدان لاستقبال توأمهما خلال الأشهر القليلة المقبلة، وكان قد تم تداول خبراً مفاده أن الزوجان ينتظران بنتاً وصبياً، ولا يخفى أن جورج كان في السابق غير متحمس لإنجاب الأطفال، لكنه كشف بأنه أصبح يرغب في إنجاب الأبناء من أمل.