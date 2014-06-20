جورج كلوني سيعلّم 15 ألف طالب في لبنان..وبيل كلينتون: تشبهوا بالوزير بو صعب!

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ندى أيوب – بيروت

أثارت صوَر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الياس بو صعب مع النجم العالمي جورج كلوني وزوجته اللبنانية أمل علم الدين في نيويورك، الكثير من التعليقات التي تناولت نجومية الوزير اللبناني المحبوب، وتساءل رواد مواقع التواصل عن سرّ لقاء النجوم، لكن “إذا عُرِف السبب بطل العجب”، فالوزير بو صعب كان يشارك، خلال زيارته الولايات المتحدة في اجتماعات تربوية في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، تناولت تأمين الدعم الدولي لتعليم اللبنانيين والنازحين، ونشر تفاصيلها على حسابه الشخصي في موقع فايسبوك، مرفقة بعدد من الصور.

ركز بعض هذه الاجتماعات على ملف النزوح السوري وتوفير التعليم للأطفال جميعاً، وعلى إدخال جميع الأطفال إلى المدارس في لبنان، بدعم دولي.

أما سرّ لقاء بو صعب مع أمل وجورج كلوني، فكان حول مشروعهما الذي أطلقاه لتعليم الأطفال في لبنان، من خلال مدارس خاصة سينشئانها بالشراكة مع مؤسسة سابيس SABIS ووزارة التربية اللبنانية. وقد أكدا له أن السنة المقبلة ستشهد افتتاح أول مدرسة ضمن هذا المشروع، الذي يضمّ عدداً من المدارس، بهدف تعليم 15 ألف طفل من اللبنانيين والنازحين السوريين. وقد شكر الوزير بو صعب أمل وجورج كلوني على خطوتهما الإنسانية، وأكد وقوفه مع إدارات الوزارة إلى جانبهما لإنجاح هذا المشروع. كما دعاهما إلى زيارة لبنان من أجل افتتاح أول مدرسة ضمن هذا المشروع.

كما شارك الوزير بو صعب في طاولة مستديرة ضمت الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إلى جانب عدد من رؤساء مجالس إدارة كبريات الشركات العالمية، وذلك لحضهم على مساعدة لبنان والأردن في تحمل أعباء أزمة النازحين.

الرئيس بيل كلينتون أشار في كلمة الختام إلى أنه المؤتمر الأخير الذي تعقده مؤسسة كلينتون، وأكد أن هذا القرار يعود إلى إمكان وصول السيدة هيلاري كلينتون إلى البيت الأبيض.

وقد توجه كلينتون بكلمة إلى الحاضرين مشيداً بما فعله وزير التربية اللبناني الياس بو صعب من عمل إنساني كبير في موضوع تعليم الأطفال كافة في لبنان بمن فيهم الأطفال النازحين. قائلاً:” لقد قرر الوزير بو صعب أن يعود الى لبنان تاركاً عمله في الخارج، وهو اليوم يتحمل مسؤولية تعليم جميع الأطفال اللبنانيين والنازحين الموجودين في لبنان نتيجة الأزمة السورية والأزمات الأخرى في المنطقة، وحريص على إدخالهم جميعاً الى المدارس… عليكم التمثل به”!

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