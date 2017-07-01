الصفحة الرئيسية > بسبب خوفه على توأمه وزوجته.. جورج كلوني يترك لندن وينتقل للعيش في “لوس أنجلوس”

بسبب خوفه على توأمه وزوجته.. جورج كلوني يترك لندن وينتقل للعيش في “لوس أنجلوس”

بقلم فضيلة بودريش

يوليو ١ ,٢٠١٧

شاركShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

بخلاف ما كان مقرراً فإن النجم العالمي جورج كلوني قام بالانتقال مع عائلته من أجل العيش في مدينة لوس أنجلوس الأميركية بدل لندن التي تسحره، وأرجع أسباب العدول عن قراره، وتغيير مخطط إقامته لأسباب أمنية محضة، وذلك ما أكده موقع “لايف أند ستايل”، حيث اعتبر أن الاعتداءات الأخيرة التي هزت بريطانيا، كانت العامل الجوهري الذي جعل عائلة كلوني تختار أمريكا للاستقرار.

يبدو أن النجم العالمي جورج كلوني خائف جداً على توأمه، وقلق على زوجته المحامية وأيقونة الموضة أمل علم الدين، ويبدو أنه لن يشعر بالأمان إلا في منزله الكائن ب”لوس أنجلوس”، لذا تخلى عن مشروع الإقامة في منزله الذي اقتناه في مدينة لندن، ويعتقد أنه لن يتسن له الحفاظ على أمن وسلامة عائلته إلا في أمريكا، كون بيته ب”لوس أنجلوس”، لا يبعد عن مركز الشرطة سوى دقائق قليلة.

لم يخف جورج كلوني أن عمل زوجته المحامية في مجال حقوق الإنسان، والتي تدعو باستمرار فيه إلى مكافحة الارهاب، يجعلها معرضة للخطر في أي وقت في لندن.

فالنجم كلوني يحب عائلته بشكل كبير، فقد انتظر لوقت طويل قبل أن يحصل عليها، بل أنه عندما علم بحمل زوجته أمل قام بتكليف عملاء سريين، مهمتهم تأمين ممتلكاته وحمايتها.

ويشعر جورج كلوني بمسؤولية كبيرة اتجاه عائلته المكونة من التوأم وزوجته، وحريص على إبعادها عن أي مكان يرتاب بأن الخطر سوف يحوم فوقهم.

الأوسمة

اخترنا لك

مايا نصري نجوم ومشاهير 15 ألف دولار ما تقاضته مايا نصري للمشاركة في مقلب هاني رمزي

يونيو ٢٢ ,٢٠١٧

عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوي نجوم ومشاهير عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوي يبحثان عن المواهب المغربية

يونيو ٢٢ ,٢٠١٧

بالفيديو ليندسي لوهان تروي قصة إسلامها نجوم ومشاهير بالفيديو ليندسي لوهان تروي قصة إسلامها

يناير ١٩ ,٢٠١٧

براد بيت يستسلم وأنجيليلنا جولي تفوز بحضانة أطفالها نجوم ومشاهير براد بيت يستسلم وأنجيليلنا جولي تفوز بحضانة أطفالها

نوفمبر ٩ ,٢٠١٦