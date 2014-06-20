وفاة النجم جورج مايكل غير مفهومة!

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أعلن المتحدث الرسمي للنجم العالمي جورج مايكل عن وفاته بصورة مفاجئة أذهلت الجميع، حيث علق قائلاً “نؤكد بكل أسى وأسف وفاة إبننا وأخينا وصديقنا جورج والذي فارق الحياة بسلام في بيته خلال فترة عيد الميلاد.

كما نطلب احترام خصوصية عائلة الراحل في هذا الوقت العصيب، فلن يتم استقبال أية تعليقات أو أسئلة حالياً.”

بدورها علقت الشرطة بالقول ” أن وفاة جورج مايكل “غير مفهومة” وعلى الرغم من ذلك تؤكد أنه لم يتم العثور على أي شئ مريب.

وبذلك تنتهي المسيرة الفنية الثرية التي بدأها جورج عام 1981. حيث بدأ لأول مرة إلى جانب أندرو ريدجيلي بفريق ثنائي أطلقا عليه اسم “Wham “.

وبلغ هذا الفريق ذروة النجاح حيث بلغت مبيعاته 25 مليون ألبوم حول العالم قبل أن ينفصلا عام 1986.

بعد ذلك أصدر مايكل أول ألبوم فردي ليبيع 20 مليون نسخة ذلك الألبوم الذي حمل اسم ” Faith. وتعتبر ألبومات جورج مايكل من أكثر الأعمال مبيعاً حول العالم حيث تجاوزت 100 مليون ألبوم.

كما جاءت أغاني جورج مايكل كأكثر الأغاني التي يبثها راديو ” بي بي سي” خلال الفترة ما بين 1984 و 2004.

وعند صدور أي البوم للراحل جورج مايكل كان يتصدر القائمة الأولى أو الثانية على أقل تقدير. أصيب بمرض الإلتهاب الرئوي الحاد عام 2011 ومن ثم بدأ في تلقي العلاج منذ ذلك الحين.

يتذكر جمهوره معظم أغانيه لكن هناك أعمال خاصة نالت شهرة عالمية مثل ” Careless Whispers, Older, One More Try, Father Figure, Praying For Time.

حصل على العديد من الجوائز أهمها على الإطلاق MTV Video Music Awards و Grammy Awards و Awards American. توفي مايكل جورج عن عمر يناهز 53 عاماً بعدما أثرى الساحة الفنية بمعين لا ينضب من الإسهامات الغنائية.