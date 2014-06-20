تحدى المرض على مسرح موازين….جورج وسوف يصدم جمهوره بمغادرته المسرح فجأة

شارك

غطى الحزن على محيا عشاق الفنان السوري “جورج وسوف”، وهو يطل على مسرح موازين لاختتام الدورة الــ 16، حيث بدا واضحاً تأثير إصابته بشلل نصفي على طريقة مشيته فلم يستطع الصعود إلا بمساعدة مرافقه، ولم يتحرك من مكانه طيلة فقرات الحفل واكتفى بتحية الجمهور بيده مع انحناءة خفيفة وسط تأثر عشاقه الذي استحضروا ذكريات مشاركته الأولى في موازين من خلال دورة 2009.

سلطان الطرب الذي استقطب حفله الآلاف، غاب عنه توازنه وتراجع أداؤه قليلاً، لكن روح الطرب وكبرياء “أبو وديع” ملأ فضاء النهضة المخصص للموسيقى العربية، بعد أن انطلق بأغنيته “صابر وراضي”، مروراً بــ “خسرت كل الناس”، “لهجر قصرك”، “كلام الناس”، “يا بياعين الهوى”، قبل أن يؤدي رائعة الراحلة وردة “اسمعوني”، ثم “كلام الناس”، ويغادر فجأة مخلفاً صدمة وسط جمهوره الذي وصف المدة الزمنية التي قضاها “الوسوف” على المسرح بغير الكافية، معلقاً أحدهم قائلاً “أن مشاركته من خلال هذه الدورة قد تكون الأخيرة ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم.”

وكشف “جورج” في تصريحات صحفية على هامش مشاركته أنه بصدد إصدار جديده قريباً، كما سيشارك ضمن فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان الفحيص بالأردن، مضيفاً أن حلمه كان لقاء العاهل المغربي لكن اكتفى بإجراء اتصال معه ووصف العاهل المغربي بــ “الملك الفنان الذي يدعم فناني بلده المغرب كما باقي الفنانين العرب.”