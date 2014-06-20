جورج وسوف يصف أصالة بالفاجرة والزبالة..وهي تسامحه!

شارك

أطل سلطان الطرب “جورج وسوف” على أحد المحطات الفضائية هذا الإسبوع معنفاً الفنانة السورية أصالة بشدة.

ولم يتوقف الأمر عند حد التعنيف بل تجاوزه إلى مرحلة الإهانة ناعتاً إياها بأبشع الألفاظ، فقد وصفها وسوف بالفاجرة والنكرة التي باعت وطنها وتخلت عنه، وذلك في إشارة منه إلى موقفها من القضية السورية.

توقع جمهور الفنانة أصالة أن يكون ردها بنفس القوة والقسوة أيضاً لكن خابت كل التوقعات. ففي معرض ردها على جورج وسوف غردت أصالة قائلة” لأنني أخاف عليه وأحترم تاريخه ولا أقوى على جرحه فقد كان صديقاً لأغلى ما عندي (بابا) لن أرد ومن كل قلبي أسامحه بل وأدعو له بالتوفيق”.

ويبدو أنها شعرت بأن هذا الرد جاء ضعيفاً فأتبعت هذه التغريدة ببعض التغريدات التبريرية والتي تشرح فيها موقفها بطريقة فلسفية كعادتها، فقد غردت قائلة” نحن باختصار نعيش زمناً بلا منطق، والمطلوب أن نتغاضى أو نسكت أو نبرر فقط لنكمل الحياة بلا ردود أفعال بلا منطق” وأردفت ذلك بتغريدة ثالثة قالت خلالها” كلنا ضحايا أفعال بلا منطق، كلنا نعيش حياتين ولا نرى من أي منهما ما يفرح ولا ما يكفي لأن نقول عشنا حني ولو جزء حياة.”

واختتمت آخر التغريدات لها بأمنية شخصية قائلة” نفسي بمحطة تلفزيونية تبث برامج غير ربحية تخص الحالة النفسية للمواطن العربي ويجتمعوا كل دكاترة بلادنا متبرعين لإصلاحنا يمكن؟!!!!”.

كان جورج وسوف قد حل ضيفاً على القناة التاسعة التونسية متحدثاً إلى برنامج “عائشة”، وعند سؤاله عن موقف أصاله من القضية السورية فتح عليها النيران قائلاً “فاكره نفسها الله خلقها وما خلق غيرها….هي الخاسرة….. أصالة خسرت وطنها، بيتها واللي بيشلح ثيابه بيبرد….. لقد أهانت بلدها. هيدول ناس نكرة من الزبالة، وكل واحد يدفع ثمن أعماله”.