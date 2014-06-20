بسبب زوجته القطرية جورج وسوف يمثل أمام المحكمة اليوم

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أيمن الرفاعي

كثيرا ما تناثرت الأخبار الخاصة بطلاق القطرية ندى زيدان الزوجة الثانية للمطرب جورج وسوف. وفي كل مرة كانت تخرج ندى بنفسها لتؤكد كذب هذه الإشاعات.

أما هذه المرة فلن تسطيع تكذيب هذا الخبر والذي يؤكد حدوث الطلاق بالفعل بل والدخول في دوامة محاكم الأسرة للمطالبة بالحقوق بعد الطلاق.

الخبر الموجود بين أيدينا اليوم عبارة عن دعوى قضائية تقدمت بها نادية زيدان ضد طليقها جورج وسوف.

وقد تم نشر الدعوى رسميا في الجرائد القطرية مما يعني استحالة نفيها أو الطعن في صحتها كما كان يحدث في السابق.

وقد جاء نص الدعوة المنشورة في الصحافة القطرية كالتالي”: “تعلن محكمة الأسرة الكلية دائرة الأحوال الشخصية الثالثة بالمحكمة الإبتدائية المدعى عليه جورج بديع وسوف (لبناني الجنسية) في الدعوى رقم 7010 /2016 أسرة كلي الثالثة المرفوعة من المدعية ندى أبو ندى بالحضور لجلسة 21/11/2016 الساعة 8 صباحاً في الدور الرابع، القاعة رقم (4) بمبنى المحكمة الإبتدائية الكائن بشارع السد. توقيع قاضي المحكمة الإبتدائية.”

ومن خلال المعلومات الواردة في الدعوى يتبين بما لا يدع مجالا للشك أن المطرب جورج وسوف سوف يمثل أمام المحكمة اليوم الإثنين 21 نوفمبر.

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