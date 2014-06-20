سلطان الطرب بالقاهرة بعد غياب 15 سنة

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يستعد النجم السوري جورج وسوف لإحياء حفل ضخم بالعاصمة المصرية في 24 من شهر فبراير الجاري. ومن المعروف أن آخر مرة غنى بها جورج وسوف بجمهورية مصر العربية كان منذ 15 عاما.

فقد قام بإحياء حفله الأخير بمدينة شرم الشيخ عام 2002، وخلال هذا الحفل قدم مجموعة من الأغاني التي يعشقها الجمهور مثل كلام الناس ـ انت غيرهم ـ اتأخرت كتير ـ شئ غريب ـ كلامك يا حبيبي وغيرها من أغانيه الشهيرة الأخرى.

وتستضيف أحد فنادق القاهرة الكبرى للحفل الذي يتم الترويج له حاليا بمختلف وسائل الإعلام المصرية والعربية.

وتعتزم الشركة المنظمة للحفل عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القليلة القادمة للحديث عن الحفل، كما أنه من المقرر أن يعقد النجم جورج وسوف لمؤتمر آخر قبل الحفل بيومين لا سيما وأنه يتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة وسط الشعب المصري مما ينبئ بنجاح الحفل وهو ما توقعته الشركة الراعية.