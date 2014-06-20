أزياء جورج حبيقة لربيع وصيف 2017 مطرزة بالتنين

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أطلق المصمم اللبناني جورج حبيقة مجموعته الجديدة، لربيع وصيف 2017 في الخياطة الرفيعة “هوت كوتور”، وجاء ذلك خلال تظاهرة أسبوع باريس المميزة للأزياء الراقية، حيث استوحاها من نبع الحضارة الأسيوية، وطبعها بلمسة أنثوية ساحرة، اتسمت بالذوق الرفيع واستقت روحها الإبداعية من جمال الطبيعية.

عنيت المجموعة الجديدة للمصمم المتألق جورج حبيقة، برموز “الطاقة” و”الروحانية”، التي فضل أن يستشفها من أساطير الحضارات الآسيوية، مستغلاً في ذلك العديد من الأشكال والزخرفات على غرار التنين والمروحة والزهرة، وعرف كيف يبسطها بموهبته الكبيرة على قطع الأزياء الفاخرة الأنيقة، والتي بدت حية وساحرة بفعل جمال الطبيعة، و نجح المصمم في الجمع بين القوة والنعومة بلمسة أنثوية رائعة.

ونجد في تصميمات جورج حبيقة الجديدة ذلك التنين الصيني، حاضراً بشكل لافت من خلال تطريز يدوي متقن و مزخرف بخيوط ذهبية، ضم باقات من اللؤلؤ والكريستال، جسدت على فساتين فخمة وتنانير جميلة بعضها مثني على طريقة ال”أوريغامي”.

وكان آخر زي عرضه جورج حبيقة في مجموعته، تمثل في ثوب زفاف لم يكن كالعادة باللون الأبيض، بل فضل أن يمنحه اللون البيج الزهري بقصة تطوق الجسم بدفء، وفوق ذلك مطرز بالكريستال أما طرحته فزينت بأزهار الأورغنزا.

يذكر أن جورج حبيقة مصمم أزياء لبناني، انجذب نحو عالم الأزياء منذ صباه، أي في عام 1994، أما انطلاقته الحقيقية فكانت من خلال عرض مجموعات الخياطة الرفيعة خلال أسبوع الموضة في باريس، وامتهن بالموازاة مع ذلك تصميم الملابس الجاهزة التي نجح فيها كثيراً، ويحرص باستمرار على وضع لمسته الناعمة التي تتناسب مع المرأة، وتمكن من تصميم ملابس العديد من الممثلات والمطربات من هوليوود ومن صاحبات الشهرة من مختلف دول العالم.