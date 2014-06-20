لاتهامها باحتقار مهنتهم….غادة عبد الرازق تتعرض لهجوم شرس من المضيفات

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شنت النقابة العامة لشعبة المضيفات الجويات هجوماً ضارياً على النجمة غادة عبد الرازق بسبب دورها الذي تجسده في مسلسل “أرض جو”.

وتقوم غادة عبد الرازق بتجسيد شخصية المضيفة الجوية وما تواجهه من مشكلات خاصة بالمهنة نفسها إضافة إلى التركيز على بعض الأبعاد الاجتماعية.

وبعيداً عن المستوى الرسمى فقد تفاعلت أيضاً مواقع التواصل الاجتماعي واعتبرت أن ما تقوم به غادة عبد الرازق لا يمت لواقع الضيافة الجوية بصلة بل وتم توجيه الاتهام بأنها تحتقر هذه المهنة التي لا يستغنى عنها المجتمع، كما تم توجيه بعض الملاحظات الفنية لأداء النجمة غادة عبد الرازق والنجمة فريال يوسف.

بعد هذا الهجوم الشديد على المسلسل والبطلة كان لابد من تحرّك أسرة المسلسل وبالفعل قدمت بيان رسمي يهدف إلى إزالة الالتباس وسوء الفهم.

وجاء البيان الرسمي لأسرة المسلسل كالتالي”نفتخر بما يقدمونه من تضحيات وصورة رائعة ووجه مشرّف لكل المصريين، كما نؤكد على أن أحداث المسلسل لا تنتقد بأي شكل من الأشكال مهنة الضيافة الجوية من قريب أو من بعيد، ولا أي مهن أخرى متعلقة بمجال الطيران أو غيره، وأن المسلسل لا يناقش مهناً بعينها، ولكن يناقش تفاصيل وقضايا اجتماعية، وأن أحداث المسلسل عبارة عن حبكة وشخصيات درامية من وحي الخيال، وبعيدة كل البعد عن تلك المهن، كما تؤكد أسرة المسلسل على أن جميع النواحي الفنية الخاصة بالتصوير داخل الطائرة، تم العمل عليها بناءاً على نصائح من متخصصين كانوا متواجدين في موقع التصوير، وملازمين لفريق عمل المسلسل لتجنب حدوث أي أخطاء تقنية أو فنية أثناء تصوير مشاهد الطائرة.”