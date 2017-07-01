بعد فضيحتها بالفيديو على مواقع التواصل…. غادة عبد الرازق تلقي باللوم على منافسيها

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أثارت الفنانة غادة عبد الرازق موجة عارمة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس. فقد ظهرت عارية تماما كاشفة عن مناطق عديدة من جسمها خلال فيديو قامت ببثه مباشرة عبر صفحتها على موقع التواصل الخاص بالصور والفيديوهات “إنستجرام”.

تداول رواد التواصل الإجتماعي للفيديو والذي انتشر بسرعة البرق على الرغم من قيام غادة عبد الرازق بحذفه بعد وقت قصير.

جاءت ردود الجمهور مزيجا بين الانتقاد والسب والرفض والاستهجان أيضا. غادة عبد الرازق التي بثت الفيديو بنفسها خلال قضاء عطلتها بجزر المالديف ظهرت بعد ذلك منهارة من الانتشار الواسع للفيديو، حيث ادعت أنها لم تقصد نشره من الأساس وأن ذلك جاء عن طريق الخطأ، ودليلها على ذلك أنها قامت بحذفه بعد الانتباه للأمر.

كما صرحت أيضا أن استغلال الفرصة بهذه الطريقة يعود إلى نجاحها وتألقها خلال شهر رمضان. حيث ترى أن المنافسين استغلوا الفرصة لتشويه صورتها بعدما عجزوا عن منافستها فنيا.

وقالت غادة عبد الرازق بالحرف الواحد أنها دخلت المنافسة هذا العام مع “غيلان” على حد وصفها. حتى هذه التبريرات الواهية لم تفلح في دفع الجمهور للتعاطف معها، فلم يكن هناك منافسون وقت تصوير الفيديو وبثه مباشرة عبر انستجرام، وحتى لو صدقت فيما تدعي، فهي التي أهدت هؤلاء المنافسون الفرصة على طبق من فضة كي ينالوا منها.