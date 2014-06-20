غادة عبد الرازق تتحول إلى مضيفة طيران الأسبوع المقبل

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تتأهب النجمة المصرية غادة عبد الرازق للشروع في تصوير مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان “أرض جو”، وذلك بحر الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل، حيث تعالج قصة هذا العمل الفني مسألة جديدة على الدراما المصرية والعربية، على اعتبار أنها تسلط الضوء على رحلة طاقم الطائرة وحياة هذا الطاقم في الجو، وما يواجهونه من مقالب، وتتقمص فيه غادة دور مضيفة طيران.

كشفت الممثلة غادة عبد الرازق عن الشروع في تصوير المشاهد الأولى من مسلسلها الجديد “أرض جو”، عبر حسابها على موقع “أنستغرام” ولم تكتف بنشر الخبر بل قامت بنشر صورة لتصميم، كتبت عليه عنوان المسلسل وأرفقته بتعليق قالت فيه:”..إن شاء الله التصوير الأسبوع اللي جاي.. دعواتكم..”.

يذكر أن هذا المسلسل من إخراج محمد جمعة والمنتج تامر مرسي صاحب شركة”سينرجي وتأليف السيناريست محمد عبد المعطي.

يذكر أن آخر مسلسل للفنانة غادة عبد الرازق، كان “الخانكة” الذى عرض خلال السباق الرمضانى الماضى وحقق نجاحاً كبيراّ، حيث قاسمها أدوار البطولة كل من الفنان ماجد المصرى و فتحى عبد الوهاب و انتصار و سميرة عبد العزيز و جيهان خليل، والعديد من النجوم المصريين، وكتب قصة هذا العمل السيناريست محمود دسوقى وأخرجه محمد جمعة وأنتجته مها سليم.

ومن المنتظر أن تطل غادة عبد الرازق في رمضان 2017 بلوك جديد عليها، كونها تجسد لأول مرة دور مضيفة طيران، ولا تهتم قصة الفيلم بحياتها الشخصية بل بمجال عملها، و ليس أرضاّ بل عندما تحلق بها الطائرة جواّ حيث تسلط الضوء على العديد من المواقف والمسائل، التي من شأنها أن تشد الجمهور بفضل المشاهد المشوقة، حيث لا لا تخلوا من الإثارة وتعالج لأول مرة مهنة طاقم الطائرة.