غادة عادل تشارك الزعيم بطولة مسلسل “عفاريت عدلي علام”

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فضيلة بودريش

وقع اختيار الفنان المصري الكبير عادل إمام، على الممثلة المصرية غادة عادل لتقاسمه دور البطولة في مسلسله الجديد، الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل ويحمل عنوان “عفاريت عدلي علام”، وشرعت الفنانة في الجولة الأولى من الاتفاق مع المخرج والمنتج من أجل التوقيع على العقد.

تقرر الانطلاق في تصوير مسلسل “عفاريت عدلي علام”، الذي يلتقي فيه مجددا في رمضان من كل عام، النجم القدير عادل إمام والمخرج رامي إمام وكاتب السيناريو يوسف معاطي، ويشرع فريق العمل في تصوير المشاهد الأولى مع بداية شهر ديسمبر المقبل أي كانون الأول، علما أن الزعيم هو من رشح الفنانة غادة عادل، لتشاركه دور البطولة في هذا المسلسل، ويبدو أن التفاوض معها قد وصل إلى مرحلته الأخيرة، ولم يبقى سوى التوقيع على الورق، على اعتبار أن المخرج رامي إمام نجل الزعيم، كان مؤخرا عقد جلسة عمل مع الفنانة غادة عادل، من أجل الاتفاق على التفاصيل النهائية، ويعد هذا التعاون الأول من نوعه مع نجل الفنان عادل إمام، ومازالت غادة عادة لم تكشف عن أي أخبار، بخصوص مشروع مشاركتها في مسلسل “عفاريت عدلي علام”، ويتردد أنها لن تنتظر طويلا لتحسم تواجدها في هذا المسلسل الجديد، من عدمه، خاصة أنها سوف تقف في العمل إلى جانب الزعيم، علما أنها منشغلة خلال هذه الأيام، في تصوير مشاهد فيلم “هروب اضطراري”، الذي يقاسمها فيه البطولة الفنان أحمد السقا.

ومن آخر أعمال عادل إمام نذكرمسلسل “مأمون وشركاه”، حيث تم عرضه في رمضان الماضي وحقق الكثير من النجاح، وتعاون فيه مع الكاتب يوسف معاطى والمخرج رامى إمام والمنتج تامر مرسى.

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