من هي أيقونة ستايل جيجي حديد التي لا يعرفها أحد؟

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محمد ناجي

من الصعب جداً أن نجد أي عارضة تقلّد صيحات الغير في ما ترتديه من أشياء بعيداً عن ممر عرض الأزياء، فما بالنا بالعارضات السوبر مثل كلاوديا شيفر وكيت موس وسيندي كروفورد وغيرهن مثلاً من الجيل السابق وجيجي حديد وكيندال جينر وغيرهما من الجيل الحالي للعارضات السوبر.

لذلك ليست جيجي حديد تحديداً من أولئك الذين يقلدون الصيحات قولاً واحداً كما أن لها إطلالات تخصها وحدها فنراها تجمع بنجاح بين الملبوسات الرياضية وقطع الملابس شديدة الأنثوية وتربط البلوفر حول عنقها في حركة شديدة الخمسينية بينما تدخل بعض صيحات تسعينات القرن العشرين بسلاسة السهل الممتنع في بقية مفردات إطلالاتها.

أيضاً يلاحظ أن ملابسها الرائعة تعتبر – كما يقول المتابعون- في كثير من الأحيان انعكاساً ذكياً للغاية لصور أناقة أيقونة أخرى من أيقونات الاستايل وإن كانت وهمية وليست هذه سوى كاري برادشو، الشخصية التخيلية التي جسدتها النجمة ساره جيسيكا باركر في عمل كوميديا الموقف الرومانسيSex and the City.

وفي تفاصيل ما لوحظ عن ستايل جيجي أنها كما شخصية العمل كاري برادشو، تقوم بتدوير بعض قطع الملابس الجذابة مع إجراء تحديثات عليها بطرق ذكية، ومن ذلك:

– إضافة لمسة تويد

– فرو فانتازي موضوع طبقياً فوق لانجيري

– فستان أخضر يجعل ما يرتدى في الخروجات يبدو رائعاً

– توب كاجوال مختار بذكاء ليتماشى بلغة الاستايل مع سروال

– فستان أبيض طويل جذاب للمشي في الجوار

– إطلالة شتوية كاملة السواد مع بوت فوق الركبة

– فستان سويتر مريح فوق الركبة

– قطع بيضاء مميزة وفاصلة في الإطلالة مهما كانت حالتك المزاجية

– بدلة مقلّمة على توب فاتح مميز

– تنورة ضخمة تصلح لجلسات التصوير الفوتوغرافي

– فستان برتقالي مشرق يفيض رقة وجاذبية

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