جيجي حديد وتايلور سويفت.. الصديق وقت الرخاء أيضاً

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محمد ناجي

كانت إطلالة ماكياج اللاماكياج في عرض طومي هيلفيجر لخريف 2016 الذي أقيم في نيويورك في 9 سبتمبر الجاري. العارضتان جيجي حديد وهايلي بولدوين كانتا مجرد بعض الوجوه الرائعة التي تواجدت على ممر عرض أزياء طومي هيلفيجر لخريف 2016 خلال أسبوع نيويورك للموضة، العرض كان كرنفالياً ويمكن اعتباره أحد أفضل العروض لهذا الموسم.

المجموعة كلها كانت تعاوناً بين طومي وجيجي التي كانت نجمة العرض بشكل قطعي، وفي الكواليس كانت فنانة الماكياج الأسطورية بات ماكجراث تضع اللمسات النهائية لإطلالة جيجي الجمالية التي كانت خفيفة وبسيطة ورائعة على بشرة نضرة.

وتناغماً مع هذه الإطلالة اللاماكياجية فقد كانت الأظافر مميزة بلا لمعان لكن بترطيب واضح للبشرة الصلبة لها. أما الشعر فتميزت إطلالته بموجات شاطئية ناعمة بفرق في المنتصف وترك متدلياً وسائباً.

لقد فعلها طومي هيلفيجر مرة أخرى وتفوق على نفسه بأفضل عروضه على الإطلاق، العرض جاء بالتعاون مع العارضة السوبر جيجي حديد من خلال مجموعة TOMMYxGiGi الخاصة لخريف 2016.

طومي وجيجي قاما بعرض قطع المجموعة في وجود أسماء شهيرة مثل تايلور سويفت وكريس جينر وأخريات.المجموعة التي صممت قطعها بالتعاون بين طومي وجيجي كانت مليئة بنوعية الملبوسات الجذابة التي تشتهر جيجي نفسها بارتدائها في الشارع في حياتها اليومية.

الصديق وقت الرخاء

النجمة تايلور سويفت، صديقة جيجي كانت فرحة جداً بتحية صديقتها من مقاعد الحضور.إطلالة تايلور كانت في صورة إنسامبل بحري الإلهام بالأبيض والكحلي الغامق إضافة إلى بوت قطيفة أحمر طويل.

لكن تواجد تايلور لم يكن لمجرد المشاهدة بل قامت بالتركيز على الإطراء على جيجي في أول تعاون تصميمي لها. تايلور بعثت فيديو على إحدى وسائط التواصل الاجتماعي للقطات من العرض الذي عبّرت فيه عن شدة فخرها بصديقتها جيجي.

من جهتها أكدت جيجي حديد أن صديقتها العزيزة تايلور سويفت عادت بقوة إلى العمل في بعض الأعمال الموسيقية بعض انفصالها مؤخراً عن توم هدلستون. العارضة البالغة من العمر 21 عاماً صرحت لإنترتينمنت تونايت بعد الانتهاء من عملها على ممر عرض الأزياء في عرض طومي هيلفيجر للأزياء النسائية بأسبوع نيويورك للموضة قائلة:”من الواضح أنها صديقة عظيمة ولقد بدأت تعود إلى العمل في الاستوديو مرة أخرى وإنني ممتنة جداً لها لأنها اقتطعت جزءاً من وقتها لمشاهدة عرض الأزياء الخاص بي وبطومي.”

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