كمادات الزنجبيل والأطعمة الصحية تسكن ألم بطن طفلك

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تهاجم طفلك أحيانا آلام في المعدة مفاجئة، قد تنتح إثر تناوله لأطعمة غير صحية دون أن تنتبه إلى ذلك، وبدلاً من اتخاذ الطريق السهل واعطاء طفلك العقاقير المسكنة والمعالجة نقترح عليك التخفيف من آلام المعدة التي تنتاب صغيرك، بطرق طبيعية وبسيطة ولا تحمل فوق ذلك أي مخاطر تذكر..

– أولاً عليك متابعة حالة طفلك بحذر وتركيز كبير، ويجب أن تقومي بالوقوف على مضاعفات الآلام بدقة، إن كانت مرتبطة بأعراض أخرى، مثل القيء أو الحمى أو الدوخة وما إلى غير ذلك من منغصات.. وإذا تأكدت أن الآلام ناتجة عن الطعام الذي تناوله، فاعلمي بأنها آلام ستزول ويمكن التغلب عليها من دون زيارة عيادة الطبيب..

– احرصي على وضع كمادات الزنجبيل، على بطن طفلك فالزنجبيل يتشكل من مضادات أكسدة قوية ومواد مضادة للالتهابات سريعة القضاء على مختلف أحماض المعدة التي ينتج منها الألم.

– جربي وضع كمادات دافئة على بطن طفلك، فهي ستقضي على الألم في زمن قياسي، وبالموازاة مع ذلك تسرع من وتيرة تدفق الدم، نحو الجلد و تقلل من الألم بل وتمتصه بشكل مدهش.

– من شأن الطعام الصحي، أن يخفف من ألم بطن صغيرك، فأطعميه اللبن والخبز المحمص والشوفان وشوربة الخضار الخفيفة، وتجنبي إطعامه الأطعمة الدهنية ووتلك الغنية أيضا بالتوابل, كونها تؤدي إلى عسر في عملية الهضم، فأبعديها عنه قدر استطاعتك.

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