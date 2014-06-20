مطبخ

طريقة عمل حلوى الجلاش والبغاشة

by زينب سعد
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الجلاش الحلو

أولا الجلاش الحلو:

المقادير:

  • نصف كيلو جلاش
  • سمن أو زيت نباتي
  • جوز هند مبشور
  • ملعقتين طعام سكر
  • مكسرات مبشورة (اختياري)
  • شربات -قطر- شراب السكر

الطريقة:

1- قومي بتحمية الفرن على درجة حرارة 180

2 – احضري صينية متوسطة الحجم وادهنيها بالسمن ثم احضري رقائق الجلاش وافردي 2 معاً

3 – ثم قومي بدهنهم بالسمن ورشي بداخلهم جوز الهند المخلوط بالسكر والمكسرات ثم لفي الرقائق بشكل اسطواني وقطعيها أصابع بالتساوي

4- كرري الخطوة السابقة مع بقية الكمية -استخدمي 2 من الرقائق معاً حتي يحتفظ بالحشوة

5- رصي أصابع الجلاش في الصينية وادهني الوجه بالسمن جيداً *يمكنكِ استبدال الحشوة بالموز أو المربي أو الشوكولاتة أو الاكتفاء بجوز الهند فقط.

6 – ادخلي صينية الجلاش الفرن لمدة 20 دقيقة تقريباً أو أقل – حتي يحمر الوجه

7 – قومي بإخراجها واسقيها بالقطر (الشربات) جيدًا وهي ساخنة وهنا يمكنكِ تركها بدون تغطية إذا كنتِ ترغبين في جلاش مقرمش أو تغطيتها للحصول على مذاق طري.

البغاشة

البغاشة:

المقادير:

  • نصف كيلو دقيق (2 كوب)
  • رشة ملح
  • نصف ملعقة فانيليا
  • قليل من الماء
  • بيضتان
  • زيت للتحمير
  • شيرة (شربات)

الطريقة:

  • اخلطي الدقيق مع البيض والفانيليا والملح
  • أضيفي الماء تدريجياً حتى تصبح عجينة لينة
  • قطيعي العجينة إلى قطع مربعة
  • اتركيها لمدة ربع ساعة
  • افردي كل قطعة بعصا العجين مع رشها بالدقيق
  • ضعيها على بعضها البعض مرة أخرى ثم افرديها بالعصا
  • قطعيها مرة أخرى لقطع متساوية
  • ابدئي في تحمريها في زيت غزير مغلي
  • ارفعيها بعد أن يصبح لونها ذهبياً
  • ضعيها في مصفاة واتركيها حتى تبرد ثم ضعي عليها الشيرة(الشربات)

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