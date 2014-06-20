طريقة عمل حلوى الجلاش والبغاشة

أولا الجلاش الحلو:
المقادير:
- نصف كيلو جلاش
- سمن أو زيت نباتي
- جوز هند مبشور
- ملعقتين طعام سكر
- مكسرات مبشورة (اختياري)
- شربات -قطر- شراب السكر
الطريقة:
1- قومي بتحمية الفرن على درجة حرارة 180
2 – احضري صينية متوسطة الحجم وادهنيها بالسمن ثم احضري رقائق الجلاش وافردي 2 معاً
3 – ثم قومي بدهنهم بالسمن ورشي بداخلهم جوز الهند المخلوط بالسكر والمكسرات ثم لفي الرقائق بشكل اسطواني وقطعيها أصابع بالتساوي
4- كرري الخطوة السابقة مع بقية الكمية -استخدمي 2 من الرقائق معاً حتي يحتفظ بالحشوة
5- رصي أصابع الجلاش في الصينية وادهني الوجه بالسمن جيداً *يمكنكِ استبدال الحشوة بالموز أو المربي أو الشوكولاتة أو الاكتفاء بجوز الهند فقط.
6 – ادخلي صينية الجلاش الفرن لمدة 20 دقيقة تقريباً أو أقل – حتي يحمر الوجه
7 – قومي بإخراجها واسقيها بالقطر (الشربات) جيدًا وهي ساخنة وهنا يمكنكِ تركها بدون تغطية إذا كنتِ ترغبين في جلاش مقرمش أو تغطيتها للحصول على مذاق طري.
البغاشة:
المقادير:
- نصف كيلو دقيق (2 كوب)
- رشة ملح
- نصف ملعقة فانيليا
- قليل من الماء
- بيضتان
- زيت للتحمير
- شيرة (شربات)
الطريقة:
- اخلطي الدقيق مع البيض والفانيليا والملح
- أضيفي الماء تدريجياً حتى تصبح عجينة لينة
- قطيعي العجينة إلى قطع مربعة
- اتركيها لمدة ربع ساعة
- افردي كل قطعة بعصا العجين مع رشها بالدقيق
- ضعيها على بعضها البعض مرة أخرى ثم افرديها بالعصا
- قطعيها مرة أخرى لقطع متساوية
- ابدئي في تحمريها في زيت غزير مغلي
- ارفعيها بعد أن يصبح لونها ذهبياً
- ضعيها في مصفاة واتركيها حتى تبرد ثم ضعي عليها الشيرة(الشربات)
Leave a Comment