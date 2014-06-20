طريقة عمل حلوى الجلاش والبغاشة

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أولا الجلاش الحلو:

المقادير:

نصف كيلو جلاش

سمن أو زيت نباتي

جوز هند مبشور

ملعقتين طعام سكر

مكسرات مبشورة (اختياري)

شربات -قطر- شراب السكر

الطريقة:

1- قومي بتحمية الفرن على درجة حرارة 180

2 – احضري صينية متوسطة الحجم وادهنيها بالسمن ثم احضري رقائق الجلاش وافردي 2 معاً

3 – ثم قومي بدهنهم بالسمن ورشي بداخلهم جوز الهند المخلوط بالسكر والمكسرات ثم لفي الرقائق بشكل اسطواني وقطعيها أصابع بالتساوي

4- كرري الخطوة السابقة مع بقية الكمية -استخدمي 2 من الرقائق معاً حتي يحتفظ بالحشوة

5- رصي أصابع الجلاش في الصينية وادهني الوجه بالسمن جيداً *يمكنكِ استبدال الحشوة بالموز أو المربي أو الشوكولاتة أو الاكتفاء بجوز الهند فقط.

6 – ادخلي صينية الجلاش الفرن لمدة 20 دقيقة تقريباً أو أقل – حتي يحمر الوجه

7 – قومي بإخراجها واسقيها بالقطر (الشربات) جيدًا وهي ساخنة وهنا يمكنكِ تركها بدون تغطية إذا كنتِ ترغبين في جلاش مقرمش أو تغطيتها للحصول على مذاق طري.

البغاشة:

المقادير:

نصف كيلو دقيق (2 كوب)

رشة ملح

نصف ملعقة فانيليا

قليل من الماء

بيضتان

زيت للتحمير

شيرة (شربات)

الطريقة: