بيتزا من الذهب عيار 24 قيراط تقدم في مطاعم تركية ب28دولار !

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يمكنك الآن تناول بيتزا بطعم الذهب وجبن الموتزاريلا الإيطالية ولحم العجل المقدد وصلصة الطماطم المعطرة بالريحان لأول مرة في مطاعم عرفان يالجين، الذي يملك سلسلة مطاعم في ولاية بورصة تقدر بنحو 10 مطاعم كاملة، حيث ينفرد بتحضير بيتزا من رقائق الذهب عيار 24 قيراط، قابلة للأكل في تجربة مثيرة، فعندما سمع صاحب هذه السلسلة من المطاعم بمأكولات تقدم لشرائح المجتمع الراقية لم يتردد في خوض مغامرة استيراد هذا النوع من الذهب القابل للاستهلاك، وعثر على الشركة المصدرة المختصة في هذا المجال بالولايات المتحدة الأمريكية، واكتشف أنه حتى بالنسبة للشرائح المتوسطة، يمكنها تناول رقاق الذهب في البيتزا كون سعرها معقولاً وليس مرتفعاً.

ولم يخف صاحب هذه المطاعم سراً عندما قال:”.. قلت لنفسي طالما الفرنسيون والإنكليز والأمريكيون يتناولونه، فلماذا لا يتناولونه مواطنونا الأتراك؟..”. منذ تلك اللحظة قرر نقل تجربة البيتزا الذهبية وضمها إلى قائمة المأكولات في سلسلة مطاعمه، المتواجدة ببورصة، وتحدث عن تفاجأ الناس الكبير ب”بيتزا” الذهب كونهم يعتقدون للوهلة الأولى أنها مزحة أو كاميرا خفية.

الجدير بالإشارة فإن سعر البيتزا الذهبية، بالنسبة للقطعة المتوسطة للشخص الواحد يبلغ حوالي 100 ليرة تركية، أي ما يعادل 28 دولار فقط، في حين المأكولات المعدة من عنصر الذهب في العالم يقفز سعرها إلى سقف 500 أو ألف أو ألفي دولار كاملة.. إنها أكلة مدهشة بلا شك تمنحك شعوراً مميزاً بالمتعة..هكذا أكد كل ما تذوق البيتزا من الذهب..