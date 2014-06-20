بالصور الفائزون بالجوائز…..7 من جوائز جولدن جلوب يكتسحها “لا لا لاند”

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وقع الإختيار على عدد من أعمال السينما والدراما وكذلك النجوم للفوز بجائزة جولدن جلوب، حيث أقيم الحفل الختامي بالأمس في مقاطعة بيفرلي هيلز بولاية لوس أنجلوس.

وقد حصد (Moon Light) أو ضوء القمر جائزة أفضل فيلم درامي في حين كانت جائزة أفضل فيلم موسيقي من نصيب فيلم “لا لا لاند”.

أما جائزة أفضل ممثلة عن فيلم درامي فقد ذهبت إلى الممثلة إزابيل هوبير وذلك عن دورها في الفيلم الفرنسي “إيل”.

وقد حصل كيسي أفليك على جائزة أحسن ممثل درامي عن دوره في فيلم ” مانشيستر باي ذا سي”.

أما الممثلة إيما ستون فقد حصدت جائزة أفضل ممثلة عن فيلم كوميدي أو موسيقي وذلك عن دورها في فيلم ” لا لا لاند”، وحصل ريان جوسلينج على جائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي وذلك عن دوره في الفيلم نفسه.

أما جائزة أفضل فيلم للرسوم المتحركة فقد ذهبت إلى فيلم “زووتوبيا” في حين حصل فيلم ” إيل” الفرنسي على جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية (خلاف الإنجليزية).

حصل النجم تايلور جونسون على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم ” نوكتارنال أنيمالز” وقد كانت جائزة أفضل ممثلة مساعدة من نصيب فيولا ديفيس عن دورها في فيلم ” فينسيس”.

ما زال فيلم ” لا لا لاند” يحصد العديد من الجوائز فقد ذهبت جائزة أفضل مخرج لدميان تشزيل وهو مخرج الفيلم؛ ليس هذا فحسب بل فاز هذا الفيلم أيضاً بجائزة أفضل سيناريو.

أما أفضل مسلسل تلفزيوني فكان ” ذا كراون” وأفضل مسلسل تلفزيوني كوميدي أو موسيقي هو ” أتلانتا”.

وقد حصل توم هيدليستون على جائزة أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني عن دوره في مسلسل “ذا نايت مانيجر”.

أما أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني فهي سارة بولسون عن دورها في مسلسل “أمريكان كرايم ستوري”.

وحصدت كلير فوي جائزة أفضل ممثلة في دراما تلفزيونية وذلك عن دورها في مسلسل “ذا كراون” في حين جاء دونالد جلوفر كأفضل ممثل في كوميديا تلفزيونية عن دوره في فيلم “أتلانتا”.

أما جائزة أفضل ممثلة في كوميديا تلفزيونية فكانت من نصيب تراسي إليس روس عن دورها في مسلسل “بلاك-إيتش”.

وحصل هيو لوري على جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني وذلك عن دوره المتميز في مسلسل “ذا نايت مانيجر”.

كما جاءت أوليفيا كولمان كأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل قصير أو فيلم تيفزيوني وذلك عن دورها في نفس المسلسل.

وقد كانت جائزة أفضل مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني من نصيب مسلسل “أمريكان كرايم ستوري” في حين حصد فيلم ” لا لا لاند” على جائزة أفضل موسيقى تصويرية وأخيراً جاءت أغنية ” سيتي أوف ستارز” كأفضل أغنية وهي من فيلم “لا لا لاند”.