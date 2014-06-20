الذهب: وسيلة لقضاء الحاجة أحياناً!

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محمد ناجي

هوس الناس بالذهب شيء معروف منذ قديم الأزل وكثيراً ما كان ولا يزال هذا أو ذاك – سواء كان من المشاهير أم لا – يصنع لنفسه أشياء من الذهب الخالص كتحف تميزه عن غيره من الناس.

وكثيراً ما نسمع أقاويل وشائعات وأخبار يتم تكذيبها وإنكارها في الغالب عن ساسة ومشاهير يزعم اقتناؤهم لأشياء من الذهب الخاص من بينها أيضاً تواليتات ذهبية.

لكن بعيداً عن الشائعات قدّم متحف بمدينة نيويورك لزائريه فرصة التمتع بالجلوس على عرش ذهبي لكن في خصوصية بعيداً عن أعين الناظرين.

وكجزء من معرض “أميركا” بمتحف سولومون آر جاجنهايم بمدينة نيويورك الأميركية فقد قام الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان بتبديل التواليت الموجود بالطابق الرابع بمبنى المتحف بآخر عملي مصنوع بالكامل من الذهب عيار 18.

إنها القطعة الأولى التي يقوم كاتيلان بعرضها منذ معرض له كان قد أقيم في المتحف ذاته خلال العام 2011. الزوار مدعوون لاستعمال التواليت المصنوع من الذهب كأي مكان زيارة آخر بالمتحف.

البيت الذهبي

في العام 2011 ذهل العالم من تقرير قيل فيه إنه تم تحويل بيت في سويسرا إلى أغلى منزل في العالم حيث تكلف 12,2 مليار دولار أميركي وجاء محملاً بأشياء وتركيبات مصنوعة من الذهب والبلاتين الخالصين.

وفي التقرير ورد أنه قد تم استعمال أكثر من 200 ألف كيلوجرام من المعادن الثمينة للخروج بذلك العمل المذهل للنور.

أغلى عشرة أشياء من الذهب في العالم

1- سندويتش من نصفين كليهما ممسوك بعود “كعود الشواء” ذهبي عيار 24 ثمنه 299 دولار أميركي.

2- ريشة جيتار ذهبية عيار 18 ثمنها 795 دولار.

3- عودان للأكل من الذهب عيار 24 ثمنهما 3995 دولار.

4- رباطا حذاء ذهبيان عيار 24 ثمنهما 14995 دولار.

5- لوح تزلج ذهبي عيار 24 ثمنه 15000 دولار.

6- حقيبة يد كلتش من فان كليف آند أربلز من الذهب الخالص عيار 18 ثمنها 57995 دولار.

7- نظارة قراءة ذهبية من كليك ثمنها 75000 دولار.

8- كرة قدم من الذهب الأبيض مرصعة بالماس ثمنها 375000 دولار.

9- عجلة روليت من الذهب والفضة والألماس ثمنها 500000 دولار.

10- دراجة من الذهب عيار 24 ثمنها مليون دولار أميركي.

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