“غوغل” تخلد ذكرى القامة الفنية وديع الصافي

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فضيلة بودريش

سطعت صورة الفنان الراحل وديع الصافي على محرك البحث “غوغل”، حاملا عوده وجالسا وسط الطبيعة الخضراء، تحت شجرة وفوق إحدى حروف كلمة “غوغل”، في بادرة جميله من محرك البحث العالمي بذكرى ميلاد المطرب الكبير وديع الصافي والذي تصادف ميلاده في الواحد من نوفمبر الجاري من العام 1921 حيث تظهر صورة الفنان كعرفان وتخليد لمساره الفني الطويل، والثري بالإبداع والمكلل بالنجاح والتألق، على مدار عدة عقود كاملة من الزمن، صار على اثرها قامة فنية متميز أعطى بعدا وشهرة كبيرة للغناء اللبناني، وارتبطت أغانيه الطربية الأصيلة بأسماء كبيرة ولامعة من الملحنيين، نذكر من بينهم محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش والأخوان رحباني وزكي ناصيف وفيلمون وهبي و وعفيف رضوان و ورياض البندك..وما إلى غير ذلك من الملحنين المتميزين، وبالموازاة مع ذلك يمكن القول أنه في رصيده العشرات من التكريمات والأوسمة الثمينة والقيمة، التي استحقها عن جدارة حيث نالها من الدول والمؤسسات وحتى من طرف الجمعيات.

الجدير بالإشارة فإن الفنان وديع الصافي رحل عن الحياة، على فراش المرض في أحد مستشفيات لبنان، بعد صراع طويل مع المرض،بتاريخ 11 أكتوبر عام2013، عن عمر ناهز 92 عاما، تاركا وراءه إرثا فنيا نادرا.

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