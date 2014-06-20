علي الديك في بيت جورج وسوف… ما الذي يحضّرانه؟

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ندى أيوب – بيروت

أمس مساءً، نشر الفنانان السوريان جورج وسوف وعلي الديك صورة لهما على حسابيْهما في موقع فايسبوك، مع التعليق التالي: ” الآن أبو وديع يستقبل في منزله المحامي جورج حلو وكيله الخاص، الشاب المخلص لعلي الديك ماهر علوش، والغالي على قلب أبو وديع علي الديك، وجورج بركات إبن حارة أبو وديع في حمص- الحميدية .”

وكان الفنان علي الديك قد اعتبر في أكثر من حوار صحافي أن “سلطان الطرب” حالة لن تتكرر في تاريخ الفن العربي، قائلاً بأن الفنان جورج وسوف لا يشبه أحداً ولن يتكرر أبداً، أحبه الناس منذ بداية مشواره حتى اليوم، وكل كلمة يقولها يتداولها الناس وتتحول إلى حكمة بينهم”وبأن الوسوف “قصة كبيرة” حسب تعبيره.

هذا اللقاء ليس الأول بين النجميْن، بل سبقه اجتماع في العام الماضي شارك فيه الفنان حسين الديك، الذي نشر حينها صورة مرفقة بتعليق” الآن لايف من منزل السلطان أبو وديع، جلسة خاصة مع النجم العربي علي الديك والنجم العربي حسين الديك منقلكم مرحبااااااااا”!

… ما الذي يحضّره النجمان لجمهورهما، وهل من تعاون فيما بينهما، أم أن تلك اللقاءات لا تعدو كونها تعبيراً عن المحبة والزمالة والودّ لا أكثر ولا أقلّ؟

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