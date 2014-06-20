لا يسمح بتناوله مع الادوية للجريب فروت سحر خاص على الباحثين عن الرشاقة

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زينب سعد

الجريب فروت فاكهة جاءت من دول الكاريبي ثم انتشرت شتلاتها في عدة دول، لها عدة ألوان منها الأصفر الفاتح الأقرب للأبيض ومنها الوردي وربما يكون داكنًا للغاية وصولًا للون الأحمر.

لا مثيل لها فيما تحمله من الفوائد الكثيرة ولها أسماء عديدة مثل الليمون الهندي أو البرتقال الهندي أو ليمون الجنة… نقدم لك هنا بعض فوائدها وخاصة دورها وارتباطها الدائم بالحمية الغذائية أو الريجيم فكوني معنا..

أهم فوائدها:

– الجريب فروت مصدر ممتاز لعدة مواد غذائية مثل فيتامين سي ج وألياف البكتين والنوع الوردي منه فيه من مضادات الأكسدة الكثير، وهو يساعد على خفض مستوى الكولسترول والمساعدة على رفع مستوى التمثيل الغذائي وتذويب الدهون، وله أيضا قوة ضد الجراثيم والفطريات. لكل تلك الفوائد يمتلك الجريب فروت سحرا خاصا للباحثين عن الرشاقة.

– في كل الأحوال والحميات، ينصح بتناول كوب واحد منه على الأكثر ويكون في الصباح فقط.

– من الحميات التي يعتبر الجريب فروت مهمًا فيها هي حمية تسمى هوليوود أو مايو كلينك، إذ اشتهر ت بين نجمات هوليوود، وفيها يتناول متبع الحمية نصف ثمرة جريب فروت أو كوب من عصير الجريب فروت في كل وجبة.

– ومن فوائده أيضا خاصية تذويب الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف.

مضار الجريب فروت:

– برغم كل تلك المزايا إلا أن له أضرار مثل احتوائه على مادة تسمى البيرجاموتين التي تتسبب في إعاقة عمل أنزيم سيتوكروم الموجود في الأمعاء والمسؤول عن تحويل ‏60%‏ من الأدوية إلى مادة فعالة، وبالتالي فلا يسمح بتناوله مع بعض الأدوية.خاصة أدوية الضغط ومضادات الحساسية وأدوية المعدة والنقرس وغير ذلك.

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