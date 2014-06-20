“Guess” تطرح أزياءاً أنيقة خاصة بنساء الشرق الأوسط تلائم أجواء رمضان

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تستعد علامة “جس” Guess الشهيرة لطرح مجموعتها الجديدة و الخاصة بشهر رمضان الفضيل، حيث حرصت أن تكون بلمسة أنثوية ساحرة، لا تخلو من الأناقة والتميز والذوق الرفيع، وتم إطلاقها على وجه التحديد من أجل حواء في الشرق الأوسط، حيث يمكن للمرأة العربية أن تعثر على غايتها وذوقها، من خلال العديد من القطع التي صممت لقضاء الأمسيات أو خلال العمل طيلة النهار.

يمكنك العثور في هذه المجموعة ما يناسب طبيعة الشهر الفضيل فهناك الفساتين الطويلة الانسيابية، ومن السهل عليك العثور على موديلات جذابة للقفطان المطرز، حيث حرصت علامة جس على الاستعانة بالقماش المخرم، والذي يعد مناسباً للأجواء المميزة، ولا تخلو المجموعة من العديد من الموديلات التي تحمل رسوم ونقوش الأزهار الناعمة، التي تم انتقاء ألوان الباستيل الهادئة لها وعلى أقمشة ناعمة وذات انسيابية.

وحتى بالنسبة للسهرات الخاصة، اختارت لك العلامة اللون الذهبي ليتناسق مع الأضواء من خلال فساتين رائعة وتنورات مميزة.

واهتمت “جس” بالأطفال أيضاً، حيث صممت مجموعة أزياء خاصة بهم، حتى يتأنقوا في شهر رمضان وتتضمن العديد من الفساتين والتنورات الرائعة، التي تسطع من خلال الترتر والخرز واللؤلؤ، واستعملت فيها الأورغاندي والقماش المخرم والمجدول، في حين قدمت للأطفال الذكور أزياءاً تجعلهم يحققوا حلمهم بأن يصبحوا مثل الرجال تماماً، بفضل مجموعة من الجاكيتات الرسمية والشورتات الطويلة، مع قمصان البوبلين وربطات العنق الأنيقة.