لبنان في كتاب “غينيس”… من الحمص والتبولة إلى البرلمان! ورقم قياسي جديد لأكبر سمكة حرة، بهدف إنساني!

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ندى أيوب – بيروت

أكثر من 27 رقم قياسي حققها لبنان في كتاب غينيس، تراوحت ما بين الأطباق اللبنانية الشهيرة والثقافة والرياضة والرسم، إضافةً إلى تعليقات ساخرة تتعلق برقم قياسي للبرلمان الذي عقد أكثر من 35 جلسة ولم ينتخب رئيس جمهورية!

فبعد أكبر أطباق الفتوش، الكبّة، الفلافل، الحمص، أكبر ساندويش ومنقوشة، أكبرعرض للأسماك والثمار البحرية في العالم، أطول شيش لحم… حصد لبنان رقماً قياسياً جديداً في كتاب غينيس، من خلال بلدة الصرفند التي صنعت أكبر طبق سمكة حرة، في حفل أقيم في مسبح اليسا ، بحضور وزير السياحة ميشال فرعون، وزير المال علي حسن خليل، وزير الصحة الأسبق البروفسور محمد جواد خليفة الذي ترأس لجنة التحكيم من قبل منظمة غينيس العالمية، مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس، فنانين، رؤساء بلديات وممثلين عن الشخصيات العسكرية، التربوية والاقتصادية.

بلغ حجم الطبق الفائز طناً ونصف، 1200 كلغ من السمك، 300 كلغ من الطحينة والخضار و 60 كلغ من المكسرات، بطول 23 متراً، أما الهدف فكان إنسانياً، تمثل بتوزيع الوجبات على العائلات السورية النازحة والمقيمة في البلدة.

قام الوزراء فرعون، خليل وخليفة ولجنة التحكيم والحضور بتقييم الطبق العالمي، وتأكيد نجاح البلدة في الدخول إلى موسوعة غينيس، مع احترام كافة شروط سلامة الغذاء. ثم تذوّق الحاضرون السمكة الحرة، التي عبِّئت على شكل وجبات، وزعها متطوعو الصليب الأحمر على النازحين السوريين.

في ختام الحفل قام الوزراء الحاضرون ورئيس البلدية بتوزيع شهادات تقديرية على الرسامين والنحاتين المشاركين بلوحات من وحي المناسبة، وبعد إعلان الفوز، احتفل المنظمون بالإنجاز، وقطعوا قالب حلوى على شكل سمكة حرة.

أرقام قياسية لبنانية

لم يقتصر فوز لبنان بأرقام قياسية على أطباق الطعام، بل طالت مختلف المجالات:

*دخلت المكتبة الوطنية في مدينة بعقلين موسوعة “غينيس” بعد تبادل 1440 كتاباً خلال ثماني ساعات.

*الأخوان مصطفى ومازن مروة حققا رقماً قياسياً من خلال 6 سباقات ماراثون في 6 قارات.

*أكبر مسافة تقطعها سيارة تجرّها دراجة هوائية، عندما تمكن الدراج اللبناني فاسكين ميليكيان من سحب سيارة لمسافة تبلغ 800 متر، في حدث نظمته جمعية Play For Today العام 2012.

*أكبر جناح فندقي في العالم، حققه جناح رويال ريزيدانس في فندق جراند هيلز- برمانا، والمؤلف من 7 طوابق ويمتد على مساحة 4131 متراً مربعاً مع مدخل خاص به.

*أطول نبتة كوليوس Coleus في العالم، بطول 4.04 أمتاراً.

*أكبر مجسّمين للتايتانيك وبرج إيفل ، صنعهما توفيق ضاهر من ملايين أعواد الكبريت.

*أكبر لوحة مرسومة تحت الماء، سجلتها كوليت حداد في مسبح لا مارينا– ضبية، بلغ طولها 3 أمتار وعرضها متران.

*أطول مدة خدمة لحكم رسمي في الفيفا، حيث حكّم اللبناني سركيس ديميردجيان لمدة عشرين عاماً وعشرة أشهر في مباريات كرة القدم الآسيوية، التي تنظمها الفيفا. وقد وصل عدد المباريات إلى 826 مباراة بين عامي 1962 و1983، من بينها تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الآسيوية.

*أطول حلقة دبكة، شارك فيها 5050 شخصاً في بلدة ضهور الشوير، تحت شعار “لا للمخدرات لا للسرعة لا للتدخين نعم للحياة”. واستمرت لمدة 6 دقائق…

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