بنك الخليج يفوز بجائزة أفضل رسالة إعلامية

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أعلن بنك الخليج عن فوزه بجائزة “أفضل رسالة إعلامية في فئة الإعلانات التلفزيونية 2016” في حفل توزيع جوائز الإبداع الإعلاني الرابع، ضمن الاحتفال الذي أقامه الملتقى الإعلامي العربي تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح.

وقد تم تقديم الجائزة لبنك الخليج عن إعلانه التلفزيوني الخاص الذي أطلقه خلال شهر رمضان والذي تم إنتاجه بالتعاون مع شركة “إمباكت أند إيكو”. تتمحور فكرة الفيديو الرمضاني حول أعمال فعل الخير والتغاضي عن الأحكام المسبقة. يُظهر الاعلان خمسة مشاهد مختلفة بحيث ينظر إلى سلوكيات الشخصيات بطريقة سلبية من خلال عدة مواقف حتى تظهر له أنها سلوكيات وأعمال حسنة. كما يهدف الإعلان إلى التركيز على أهمية العطاء بلا حدود وعلى صفة التسامح في الشهر الفضيل. وقد حظي الإعلان التلفزيوني بترحيب محلي وإقليمي وقد تم بثّه على محطات التلفزيون الكويتية، بالإضافة إلى مواقع يوتيوب، إنستغرام، فيسبوك وتويتر وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن جائزة الإبداع الإعلاني للعام 2016 ينظمه الملتقى الإعلامي العربي للسنة الرابعة. ويعد الملتقى واحداً من أكبر الفعاليات التي تعنى بالنشاط الإعلامي العربي في المنطقة، والذي استضاف على مدى سنوات نخبة من الإعلاميين المتميزين من مختلف الدول العربية والخليجية ، كذلك الوزراء الحاليين والسابقين ، ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية والكثير من الإعلاميين العاملين في خدمة بلاط صاحبة الجلالة ” الإعلام” المرئي والمقروء وكذلك المسموع، ومديري العديد من المحطات الفضائية من كل الدول العربية، إضافة إلى الكثير من الأكاديميين والكتّاب والمؤلفين والفنانين ورجال الأعمال من جميع أوساط العالم العربي.