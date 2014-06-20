بنك الخليج الراعي الذهبي لبرنامج “فكرة” لتطوير الأعمال

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شارك بنك الخليج كراعٍ ذهبي في المؤتمر الصحفي لإطلاق الموسم الثاني من برنامج “فكرة” لتطوير الأعمال، وهو برنامج يعطي للمبادرين في الكويت الفرصة لتقديم مشاريعهم، ويساعدهم في تحويلها إلى مشاريع تجارية حقيقية. انعقد المؤتمر الذي نظمته شركة كيوبيكال سيرفيسز في برج الحمراء، قاعة المعارض، في مدينة الكويت.

بمشاركة استراتيجية من وزارة الدولة لشئون الشباب، انعقد المؤتمر الصحفي في حضور رعاة البرنامج وتم إطلاق النسخة الثانية من “فكرة” بهدف دعوة الشباب لتقديم أفكارهم ومشاريعهم قبل انتهاء الموعد النهائي للتسجيل وهو الأول من يناير 2017.

وقد صرّح السيد عبد الرحمن الفواز، الرئيس التنفيذي لشركة كيوبيكال سيرفيسز لحاضنات الأعمال أن برنامج “فكرة” لتطوير الأعمال انطلق في نسخته الثانية بعد تحقيقه لنجاح واسع في السنة الماضية وقال: “يسعى البرنامج إلى تشجيع الشباب الكويتي لأخذ أفكارهم التجارية من حيز التفكير إلى حيز التخطيط والتنفيذ مطبقين أعلى معايير الدراسات الموضوعية للأفكار وتطويرها والتدريب على تطبيقها ثم عرضها على جهات تمويلية أو مستثمرين واي أطراف ذات صلة بالمشروع.”

“وقد جسد برنامج “فكرة” روح التعاون والإنسجام بين جميع المؤسسات المعنية في شأن الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت شركات في القطاع الخاص أو جهات ومؤسسات حكومية. إن نشاط حاضنات الأعمال هو جزء من منظومة إقتصادية متكاملة تجلت بأسماء الرعاة لبرنامج “فكرة” حيث لكل جهة جانب حيوي يساهم من خلاله بالنهوض في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.”

وقد سلطت مديرة العلاقات الخارجية في بنك الخليج إسراء الحبيب، على أهمية دعم الشباب المبادر قائلةً:” يفتخر بنك الخليج برعايته الذهبية لبرنامج “فكرة” في موسمه الثاني ويسرّنا ضمّ هذا البرنامج لخطة المسؤولية الإجتماعية التي يتبناها البنك، والتي تتضمن دعم ورعاية للعديد من الفعاليات الإجتماعية التي تركز على الشباب والتعليم والصحة واللياقة البدنية، ومساعدة المحتاجين، وتمكين المرأة، وتعزيز الثقافة والتراث الكويتي.”

وأضافت الحبيب:” يؤمن بنك الخليج بالشباب الكويتي وبإمكاناته وأفكاره وابتكاراته وسندعم برنامج “فكرة” لتفعيل هذه الأحلام الشبابية والمساعدة في تحقيقها. نقول للشباب الكويتي إننا مستمرون في دعم أفكاركم وطموحاتكم التي ستخلق فرص عمل جديدة، وتساهم في تحسين وتنويع الإقتصاد والسوق الكويتي.”

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