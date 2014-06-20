بنك الخليج يرعى مؤتمر اتحاد طلبة الكويت في أمريكا

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يفتخر بنك الخليج برعايته الذهبية للمؤتمر الثالث والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت -فرع الولايات المتحدة الأمريكية- والذي يعد أكبر تجمع سنوي لطلبة الكويت في الخارج وحمل عنوان “جيل واعي لوطن باقي” والذي انطلقت فعالياته بتاريخ 24 نوفمبر في فندق ماريوت ماركيه – سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، وبحضور ما يقارب من 4000 طالب كويتي.

استهل حفل الافتتاح سفير دولة الكويت في الولايات المتحدة، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بخطاب توجه فيه بأسمى آيات الولاء والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والى مقام حضرة صاحب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما توجه السفير الى الطلاب الشباب بقوله: “تواجدكم في الولايات المتحدة يعد فرصة لا تتوفر للكثيرين، فأنتم تدرسون في أرقى جامعات العالم وتتوفر لكم أفضل مقومات التعليم وأحدث تقنيات التدريس، فاغتنموا هذه الفرصة من أجل بناء مستقبل متطور ومزدهر”.

وأضاف السفير: “لقد وصلت أعداد الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة الى أعلى المستويات، فأنتم جزء من الوطن خارج الوطن فكونوا خير سفراء له. الكويت بانتظار عودتكم للاستثمار بما اكتسبتمونه من المعارف وجودة التعليم ونتطلع بفخر لما ستقدمونه للوطن.

وجرى تقديم عرض موسيقي خلال المؤتمر تحت رعاية بنك الخليج قدمت خلاله فرقة “ذا كونسرت” أجمل الأغاني بمشاركة السيد / محمد الصراف، عضو الفرقة الموسيقية وموظف لدى بنك الخليج.

كما أجرى السيد/ مجرن المجرن، مدير مساعد في بنك الخليج، سحبا خاصا للطلبة قدم خلاله البنك جوائز نقدية مميزة للفائزين وهم كل من: أحمد نور، ومبارك العطية، وسيد عبد الرحمن، والبتول الناصر، وعبد الرحمن السعيدي، وعبد الرحمن الرشيد، وأحمد العازمي، وسلطان العجمي، وسلطان العنزي، وعلي عبدالله علي، ونواف الشامي.

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر سلسلة من ورش العمل والمحاضرات، قام خلالها بنك الخليج بالتأكيد على التزامه بدعم الشباب والتعليم من خلال جناحه الخاص والاكبر الذي استقطب مئات الطلبة.

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