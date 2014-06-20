معرض الخليج للأغذية يدخل عقده الثالث بشكل جديد

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احتفاءاً بأكثر من ثلاثة عقود من النجاحات، أعلن معرض الخليج للأغذية ’جلفود 2017‘ من خلال فعالية المأكولات والضيافة الأكبر على مستوى العالم – عن عملية تحديث مهمة تشمل تصميم وتنسيق المعرض إلى جانب تجربة الزوار لاستقبال حقبة جديدة من تاريخ المعرض الرائد الذي انطلق لأول مرة في دبي عام 1987.

ومن أجل تسهيل إمكانية الوصول إلى المعرض وتعزيز الفرص التجارية، فسوف يركز معرض ’جلفود 2017‘ على المأكولات والمشروبات الجاهزة إلى جانب تسليط الضوء على أكبر قطاعات تداول السلع مع قاعات مخصصة تم تقسيمها تشمل المشروبات، ومنتجات الألبان، والدهون، والأغذية الصحية، والأغذية الخالية من مكونات محددة، والبقول؛ والحبوب، واللحوم والدواجن، والعلامات التجارية البارزة، والأغذية العالمية.

الأغذية الحلال

وسوف تواصل فعالية عالم الأغذية الحلال تدعيم مكانتها كأكبر معرض تجاري سنوي لتوريد الأغذية الحلال في العالم عبر الاستفادة من الشكل التخصصي الجديد للمعرض. ومع استمرار زوار المعرض من جميع أنحاء العالم بتوريد طيف واسع من الأغذية الحلال إلى أسواقهم المحلية، فسوف يشهد معرض ’جلفود‘ استعراض الغالبية العظمى من الأغذية الحلال المعتمدة ضمن منطقة مخصصة لاستعراض اللحوم والدواجن. ومن شأن هذا الأمر أن يمكّن البائعين من تحديد وتقييم المنتجات المناسبة لاحتياجاتهم بكل سهولة، والحصول في ذات الوقت على معلومات هامة بشأن الفرص الاستثمارية التي تدخل إلى قطاع الحلال في جميع أنحاء العالم.

120 جناحاً وطنياً

سوف يشهد معرض ’جلفود 2017‘ مشاركة 120 جناحاً وطنياً بما في ذلك مالطا وفنلندا وسلوفاكيا التي تسجل مشاركتها الأولى في المعرض. ومن بين عشرات الآلاف من الزوار المتوقع حضورهم، فسوف يرحب المعرض بمجموعة من رؤساء الدول والوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي الاتحادات الوطنية التجارية المهتمين بتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية تعود بالفائدة والأرباح على بلدانهم. وسوف يستضيف معرض ’جلفود 2017‘ أكثر من 5 آلاف شركة محلية وإقليمية وعالمية من 120 دولة، سوف تستعرض هذه الشركات مئات الآلاف من منتجات الأغذية الجاهزة والمشروبات.

1000 مشارك بصالون كولينيير

وبالإضافة إلى فرص التوريد الموسعة بشكل كبير، فسوف يمثل ’ صالون كولينيير الإمارات الدولي‘ السنوية- أكبر مسابقة فردية للطهاة في العالم عنصر الجذب الأقوى بلا منازع خلال معرض ’جلفود‘. وسوف تشهد المسابقة مشاركة أكثر من 1000 من أمهر الطهاة المحترفين، وطهاة المعجنات، والطباخين والخبازين في المنطقة للتنافس ضمن سلسلة من المسابقات والتحديات التي تخضع لتقييم لجنة من أشهر الخبراء العالميين، بتكليف من ’الاتحاد الدولي لجمعيات الطهي‘ (WACS) لتحكيم فعاليات الطهي حول العالم.

ومن جهة أخرى، فسوف تكرّم الدورة الثامنة من ’جوائز جلفود للابتكار‘ أفضل مستويات التميز والابتكار ضمن الفئات المختلفة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وسوف تخضع الفعالية المرموقة لتحكيم لجنة دولية مستقلة من أهم خبراء القطاع، مع تقسيم الجوائز إلى 20 فئة مختلفة، كما سوف يتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز المشهور على مستوى القطاع الذي يقام على هامش المعرض.