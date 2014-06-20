الشيخ محمد بن فيصل القاسمي يفتتح مؤتمر الخليج العالمي

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افتتح الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة منافع، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الإيطالية في الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الخليج العالمي في فندق بلازو فيرساتشي دبي يوم 10 ديسمبر 2016.

عقد المؤتمر على مدى يومين بتنظيم من غرفة الصناعة والتجارة الإيطالية في الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع تومريكس العالمية، وركز المؤتمر على “إكسبو دبي 2020 والأهمية المتزايدة لدور المناطق الحرة”.

ضمت الوفود المشاركة في المؤتمر أكثر من 200 من المحامين إضافة إلى كبار العاملين في الصناعة و خبراء قانونيون من كبرى المؤسسات القانونبة الإيطالية.

وقال الشيخ محمد بن فيصل في كلمته بمناسبة افتتاح المؤتمر: “إنه من دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً في دبي في المؤتمر الثاني لغرفة الصناعة والتجارة الإيطالية في الإمارات الذي يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لجميع الحاضرين هنا.

وأتمنى لكم مؤتمراً ناجحاً وأسعد بتقديم خدمات غرفة التجارة الإيطالية لتسهيل أي متطلبات قد تكون لديكم “.

و قدم الشيخ محمد بن فيصل القاسمي هدية خاصة لسفير إيطاليا لدى دولة الإمارات يبوريو ستيللينو تعبيراً عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه السفارة الإيطالية لغرفة الصناعة والتجارة الإيطالية في الإمارات.

تم خلال المؤتمر تقديم عروض مختلفة تلقي الضوء على اكسبو 2020 وغيره من فرص الأعمال المتاحة في الإمارات العربية المتحدة، وكيف تستطيع الشركات الإيطالية المشاركة الاستثمار في هذه الفرص المتاحة. كما جرت الإشارة إلى موضوعات مثل إقامة الشركات في ظل قوانين الضرائب الإيطالية للشركات العاملة في الإمارات.

حول منافع

تأسست منافع في أكتوبر 2003، وهي شركة قابضة وبيت للاستثمار تتمتع بتواجد ملحوظ في الشرق الأوسط. ومنذ إنشائها، توسعت المجموعة في المنطقة بسرعة. وهذا النمو الاستثنائي كان نتيجة حتمية للرؤية الاستثنائية، واستراتيجية الأعمال المتميزة، والفهم العميق لثقافة المؤسسات في المنطقة. كما أن الخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة واستراتيجياتها التقدمية وضعتها في مصاف أكبر المؤسسات الموثوق بها والبارزة في المنطقة.