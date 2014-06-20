ملياردير إماراتي ينتج 4 أفلام للمخرج خالد يوسف بميزانية مفتوحة

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اتفق الملياردير الإماراتي خلف أحمد الحبتور مع المخرج المصري خالد يوسف على تمويل إنتاج أربعة أفلام له بميزانية مفتوحة، وقال أنه لا يستهدف تحقيق أي أرباح من وراء ذلك.

وقال الحبتور في مقابلة مع وكالة “رويترز” “الإنتاج ليس عملي ولكن نحاول دعم والارتقاء بمستوى الإنتاج والسينما العربية، ولا أتوقع ربحاً أبداً من هذه الأفلام”

وأكد الحبتور على أنه اتفق مع خالد يوسف على البدء بالعمل على أربعة أفلام، ولم يتم تحديد أي مبلغ لإنتاج الأفلام، لكن الميزانية التي سيحتاجها خالد ستكون موجودة، بحسب ما ذكر.

وقال الحبتور، الذي يرأس واحدة من كبرى الشركات العائلية في الإمارات العربية المتحدة، رداً على سؤال عن رؤيته للاقتصاد المصري ومستقبله وقال “في الوقت الحاضر ليس لنا استثمارات في مصر، استثماراتنا تتركز في الإمارات وأوروبا وأمريكا.”

وأضاف الحبتور “نفكر في مصر وأعيننا عليها لكن الأمور فيها صعوبة وليست بالسهولة التي نتمناها. لا أستطيع تحديد وقت للاستثمار فيها.”

وتمسك الحبتور بتصريحات سابقة له عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016 عندما قال إن أموالاً خليجية ستخرج من الولايات المتحدة في حالة فوزه بالانتخابات.

الجدير بالذكر أن مجموعة الحبتور تعمل في مجالات الضيافة وتملك 14 فندقاً منها سبعة فنادق في الإمارات كما تعمل في قطاعات السيارات والعقارات والتعليم.