هيفاء وهبي ومروان خوري يشعلان المسرح بأمريكا

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فضيلة بودريش

استمتعت الجالية العربية في أمريكا بالحفل المبهر والضخم للنجمان مروان خوري وهيفاء وهبي والذي نظمته شركة Global Entertainment المتخصصة في تنظيم وإحياء حفلات النجوم العرب في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد غنى فيه النجمان هيفاء وهبي ومروان خوري، لجمهورهم العربي الذي حضر من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية واستمتعوا كثيرا بالأغاني الجميلة والعذبة، التي استمعوا إليها بشغف كبير ورقصوا على أنغامها لعدة ساعات.حيث وصف الجمهور هذا الحفل بالساحر

فقد كانت الجالية العربية على موعد مع حفل يشاهدون فيه الفنانة التي تحظى بشهرة كبيرة في الوطن العربي هيفاء وهبي، والنجم الشهير بأغانيه الرومانسية الحساسة مروان خوري، والذي صعد على الخشبة بأناقة لافتة وانتقى المطربان باقة من الأغاني القديمة والجديدة، التي وصلت إلى قلب الجمهور وأقيم هذا الحفل الذي جذب الآلاف من المعجبين من الجالية العربية في فندق باريس الكائن بمدينة “لاس فيغاس”

يذكر أن الفنان مروان خوري، كان أول من غنى في هذا الحفل وأبدع في الغناء، بل عرف كيف ينتقي الأغاني التي يعشقها المعجبين، أما النجمة هيفاء وهبي، فقد تألقت بفستانا أخضرا من توقيع المصمم اللبناني شربل زوي، وتمكنت من إشعال المسرح وقلوب الحاضرين، ولم تتردد في مصافحة جمهور المعجبين، لدى وقوفها على المسرح والتقطت معهم العديد من الصور.

الجدير بالإشارة فإن الفنان داني الأشقر شارك في هذا الحفل من خلال تأديته للعديد من الأغاني، التي رقص الجمهور كثيرا على وقع أنغامها، وقدمت فقرات الحفل ملكة جمال العرب بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2014، غنوة زين الدين” و مارون صوما.

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