هيفاء وهبي تخوض سباق المسلسلات الرمضانية 2017

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فضيلة بودريش

يبدو ان الفنانه هيفاء وهبي تعلقت بالتمثيل كثيرا وترغب في أداء عدة شخصيات وتقديم أعمال أخرى فقد قررت خوض تجربة التمثيل، مجددا والمشاركة في سباق المسلسلات الرمضاني لعام 2017، حيث تجري مفاوضات مكثفة للاتفاق مع شركة الانتاج والمخرج، بينما تفاصيل العمل الفني وعنوانه مازالت تكتنفه السرية التامة، ويرشح ان تسند مهمة الكتابة الى كاتب سنياريو مسلسلها الاخير “مريم” أيمن سلامة

ففي مسلسل “مريم”، الذي كان آخر ظهور درامي لها في رمضان الماضي، كانت قد تقمصت فيه شخصيتين، وقاسمها البطولة كل من الفنان خالد النبوي وحسن حسني وأخرج المسلسل محمد علي. وتناولت وسائل الإعلام مؤخرا خبرا مفاده أن هيفاء وهبي حريصة على إيجاد سيناريو فيلم، من أجل تقديمه للسينما، في خضم ما يعرض عليها من أعمال فنية، علما أن آخر فيلم قدمته حمل عنوان “حلاوة روح”.

توصف المطربة والممثلة والفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي ب”مارلين منرو الشرق” و”عطر الليل” و”قمر روتانا” و”فراشة الوادي” وقدمت العديد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب، تمكنت من الحصول على رقم 49 من قائمة أكثر 99 من “النساء المرغوبات” حسب موقع AskMen.com، وظهرت بقوة ضمن لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.

اقتحمت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم بحر النجوم عام 2008 وفي عام 2009 تم اختيارها في دور البطولة لفيلم دكان شحاتة، الذي أخرجه المصري خالد يوسف.

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