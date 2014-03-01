نجوم ومشاهير

هيفاء وهبي تلفت الأنظار بجمالها في الحجاب !

by ريما لمع
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هيفاء وهبي مرتدية الحجاب

ما أن أطلت النجمة هيفاء وهبي وهي مرتدية الحجاب في مسلسلها الحرباية ومواقع التواصل الاجتماعية ضجت بالتعليقات التي كان في غالبيتها إعجاب وانبهار شديد بجمالها في حين كانت هناك أراء رفضت إطلالتها بالحجاب واعتبرو ظهورها به مساس بالدين

يلاقي مسلسل “الحرباية”، الذي تشارك في بطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى جانب نخبة من النجوم أمثال دينا، ومنذر ريحانة، ورحاب الجمل ومصطفى فهمي وخالد كمال، أصداءاً إيجابية من قبل النقّاد، ونجاحاً جماهيرياً لافتاً.

المسلسل يدخل في سباق المسلسلات الرمضانية لعام 2017، وقد ظهرت فيه النجمة هيفاء وهبي في دور فتاة محجبة وملتزمة دينياً، ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الإجتماعي بين مؤيد لإطلالتها معتبرين “أنها جميلة ورائعة في الحجاب”، وبين رافض لشكلها الملتزم الذي يمس برأيهم بالدين.
يذكر أنَّ مسلسل “الحرباية” من تأليف أكرم مصطفى، وإخراج مريم أحمدي.
شاهدوا صور هيفاء بالحجاب واحكموا بأنفسكم…

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