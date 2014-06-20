الرجال تطارد”الحرباية” هيفاء وهبي لجمالها الأخاذ

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تحضر الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي العديد من المفاجآت لجمهورها في مسلسلها الجديد، الذي يحمل عنوان “الحرباية” المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2017، حيث تؤدي دور الفتاة الفقيرة الحسناء التي تتعرض إلى الظلم وتترك مقاعد الدراسة مبكراً، وتكون محط طمع واستغلال أقرب الناس إليها، وتعيش إلى جانب شقيقتها في حارة شعبية، لكن حياتها تنقلب بشكل جذري بعد هربها من الحارة، أي عندما تلتقي ب”الحرباية” من هنا تتحول إلى شخص آخر، وتأخذ أحداث المسلسل منحاً جديدا لا يخلوا من المفاجآت.

فريق العمل انتهى من تصوير ما لا يقل عن 10 حلقات كاملة من أحداث المسلسل فى منطقة بولاق فى ديكور منزل شعبى وهو الذي تعيش فيه الفنانة هيفاء وهبي، والذي تؤدي فيه دور الفتاة “عسلية” التي تشتغل كخادمة في البيوت، ومن المقرر أن يستكمل تصوير مشاهد باقي الحلقات في مدينة الاسكندرية، ويقاسم النجمة هيفاء وهبي أدوار البطولة كل من محمود عبد المغني ومنذر رياحنة ورحاب الجمل ومصطفى فهمي وخالد كمال وأحمد فهمي وكتب قصة هذا العمل الفني أكرم مصطفى، بينما أسندت مهمة الإخراج ل”مريم أحمدي”.

يذكر أن من أبرز أحداث هذا المسلسل هو قتل حبيب “عسلية”هيفاء وهبي، ويتقرب قاتله منها ليقترن بها، فتتزوج منه لكن عندما تكتشف الحقيقية تسافر نحو الاسكندرية هرباً منه، ثم تصادف في طريقها عرافاً يمنحها “حرباية” ويطلب منها أن تتغير مثل هذا النوع من الزواحف في معاملتها مع الآخرين، وبالفعل تأخذ أحداث المسلسل منحاً جديداً وتتفجر العديد من المفاجآت، في ظل استمرار أحد البلطجية ممن وقعوا في غرامها في مطاردتها ومحاولة الفوز بقلبها مهما كلفه الأمر من ثمن، ويلاحقها في العمل أيضاً أحد الأثرياء لجمالها الأخاذ.