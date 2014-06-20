هيفاء وهبي تنجو من محاولة خطف بباريس

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فضيلة بودريش

تعرضت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي إلى محاولة اختطاف، لدى زيارتها إلى باريس، وكشفت الفنانة عن الحادثة المرعبة على حسابها الخاص في تطبيق “سناب شات”، ولم تخف هيفاء في سياق متصل عن مكان وقوع محاولة الخطف، التي قالت أنها تعرضت إليها عندما كانت بصدد الانتقال بين المطار والفندق، حيث تفاجأت أن سائق السيارة التي كانت تقلها لص وخاطف ينوي السطو عليها.

وبسرعة البرق ومن باريس أكدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في ” سناب شات ” أنها تتواجد في مركز للشرطة، بعد تعرضها لحادث محاولة سائق السيارة، التي أقلتها من المطار لخطفها، عقب ما لا يزيد عن ساعتين من هبوط طائرتها في مطار باريس.

وحاولت الفنانة اللبنانية أن تطمأن جمهورها على نفس التطبيق وأوضحت أنها بخير وأمان بعد ساعات طويلة، تقريبا حوالي 10 ساعات كاملة من نشرها السنابة الأولى، حيث أمضتها في مركز شرطة باريس، للإبلاغ عن الحادثة المؤلمة، التي تعرضت إليها وكذا تفاصيل محاولة الخطف المرعبة والتي حولت زيارتها إلى ذكرى مؤلمة.

حذرت النجمة هيفاء وهبي من المخاطر الكبيرة، التي صارت تعج بها باريس من خطف بهدف السرقة، وتزايد عدد اللصوص وارتفاع في وتيرة عمليات السطو، لأنها سرعان ما اكتشفت نية السائق السيئة ونجت بنفسها من الكمين، الذي كان سينصبها لها.

يبدو أن ظاهرة سرقة وخطف الفنانات انتشرت بباريس في الآونة الأخيرة، عقب ما تناولته مؤخرا الصحف العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تناولت حادثة السطو المسلح على النجمة العالمية كيم كاردشيان وسرقة مجوهراتها الثمينة منذ أيام قليلة فقط، وتخرج هيفاء وهبي من جهتها عن صمتها، لتحذر من ظاهرة السطو والخطف والسرقة، التي بدأت تنتشر في عاصمة الجن والملائكة.

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