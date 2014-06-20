مستحضرات مميزة تمنح شعرك العناية المكثفة

شارك

نعرض شعرنا طول الوقت لعوامل الإجهاد الشديد من خلال الصبغات والتصفيف بالمجفف الهوائي، فلما لا تدللي خصلات شعركِ ببعض العناية الفائقة التي تستحقها مع مجموعة من منتجات العناية بالشعر.

شامبو والبلسم للإصلاح المكثف

فهذه المنتجات الثنائية اختياراً رائعاً لخصلات الشعر الجافة أو المسامية أو التالفة بفعل الشمس، اختاري المنتجات الغنية بعناصر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، التي تتغلغل داخل بصيلات الشعر لتكسبه مظهراً ثابتاً وتزوده بأقصى درجات الحماية حتى بعد غسله.

الماسك المعالج لفروة الرأس

اختاريه بتركيبة غنية بمادتي بيروكتون أولامين وكليمبازول، التي تساعد في إزالة قشور الرأس الجافة وتهدئة فروة الرأس المتهيجة.

كما أن هناك مركبات أخرى كزيت إكليل الجبل ومركب المنثول وحمض الساليسيليك وخلاصة الزنجبيل التي تعمل على تهدئة التهيج وتقليل الاحمرار والحفاظ على توازن الترطيب الصحي للشعر وفروة الرأس.

عطر الشعر

وهو مستحضر رائع متعدد الوظائف لإصلاح الشعر، ويكسب الشعر إحساساً فورياً بالانتعاش، كما أنه يعالج الشعر ويرطبه ويقلل الشحنات الكهربائية الساكنة ويمنحه مظهراً لامعاً ويحميه من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

فالعطور الخاصة بالشعر لا تعمل على مقاومة آثار التلف الناتج عن الجذور الحرة فحسب؛ بل يوفر لكِ أحدث التقنيات المتخصصة في مقاومة الروائح غير المستحبة باستخدام خلاصة الزيوت الحمضية الطبيعية التي تحتوي على جزيئات عطرة يتم تفتيتها لإكساب شعركِ إحساساً تاماً بالانتعاش.