10 أخطاء تجنبيها عند تسريح شعرك يوم زفافك

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كل عروس تبدأ بالبحث عن تسريحة الشعر المناسبة لها في يوم الزفاف قبل أشهر، وتخطط كثيراً من أجل أن تحصل على إطلالة خاصة جداً، لكن هناك أخطاء قد تقعين بها لا تجعلك تحصلي على إطلالة مميزة لشعرك في يوم زفافك، سنعرفك بتلك الأخطاء حتى تتلافيها:

1- صبغ الشعر في آخر لحظة:

إن تغيير لون شعرك قبل الزفاف يبدو مغرياً لك لتبهري الحضور وتظهري بأجمل حلة، ولكن قد تكون النتيجة عكسية أيضاً فقد يكون هذا اللون على عكس توقعاتك وغير مناسباً لك، ولذلك إذا كنت تبحثين عن إطلالة مختلفة ومميزة عليك صبغ شعرك قبل أسبوع من موعد الزفاف وليس في اللحظة الأخيرة.

2- غسل الشعر في نفس اليوم:

لا تغسلي شعرك في نفس يوم الزفاف، حتى تتمكني من استخدام العلاجات المرطبة والمكثفة لشعرك، فذلك سيضفي المزيد من التألق، والكثافة والحيوية لشعرك في يوم الزفاف.

3- عدم الاستعانة بمصفف الشعر الأكثر خبرة:

من المهم جداً أن تقومي باختيار مصفف للشعر ذو خبرة واسعة، حيث يمكن أن لا تحبي شعرك، أو أن تفسده الرطوبة أو العوامل الأخرى ولذلك فأنت بحاجة لوجود مصفف شعر خاص بك يكون إلى جانبك بحيث يمكنه إصلاح أي شيء والتصرف عند حدوث أي طارئ.

4- اختيار التسريحة في اللحظة الأخيرة:

يحدث كثيراً أن تختار العروس تسريحة شعرها قبل الزفاف بساعات قليلة، وهذا أكبر خطأ تقدم عليه العروس فقد لا تكون مناسبة لها ولذلك يفضل اختيارها قبل 4-6 أسابيع من موعد الزفاف وعمل بروفة عليها.

5- عدم الاهتمام بفيتامينات الشعر

إذا كنت تعانين من مشاكل في الشعر وتمتلكين شعراً خفيفاً عليك بأن تستخدمي فيتامينات الشعر قبل فترة لا بأس بها من الزفاف حيث تساعد هذه الفيتامينات بشكل كبير على نمو شعر صحي.

6- تجربة شيء جديد:

يوم الزفاف هو ليس الوقت المناسب لتجربة شيء جديد مهما كان، لذلك فكري جيداً بما ترغبين اعتماده بالنسبة لشعرك في هذا اليوم الخاص جداً.

7- عدم اختيار مثبتات الشعر الجيدة:

استخدمي مثبت الشعر ذو الجودة العالية، خصوصاً إذا كنت تعتمدين تسريحة الضفيرة أو تجعيد الشعر.

8- نسيان اللمعان:

إذا كنت لا تستخدمين أقنعة الشعر كل أسبوع ولم تقومي بالاهتمام بشعرك وحيويته ولمعانه من قبل، احرصي على أن يقوم مصفف الشعر بعمل حمام لشعرك يعيد إليه حيويته ولمعانه ونعومته.

9- تزيين الشعر بزهرة كبيرة:

إنه اتجاه تنجذب نحوه العرائس بشكل كبير، ولكن هذا الاتجاه ربما لا يناسب الجميع وقد لا يتماشى مع مظهرك، ولذلك يفضل ألا تعتمديه في يوم زفافك، فمن الافضل اختيار ما يناسبك من اكسسوارات الشعر.

10- تحضير أدوات احتياطية:

بعد الانتهاء من تصفيف الشعر في يوم زفافك تأكدي من وجود عدد قليل من أدوات الشعر بحقيبة احتياطية مثل مشابك الشعر ومشط صغير ومثبت الشعر وغيرها من الأشياء الضررية لإصلاح الشعر فوراً في حال تضرره.