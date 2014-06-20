أقنعة طبيعية رائعة لشعر انسيابي صحي ولامع

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لا شك أنَّ العناصر الغذائية الطبيعية هي رائعة للحصول على شعر صحي ولامع وإنسيابي، كونها غنية بالفيتامينات والمعادن.

“اليقظة” تقدم لك 3 أقنعة سهلة التحضير للعناية بالشعر:

البيض لترطيب وتغذية الشعر

قومي بخلط بين 2-3 بيضات كاملة. بللي شعرك بالخليط، غطيه بقطعة قماش ودعي القناع يعمل لمدة 20 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء البارد أولاً للتخلص من آثار البيض. ثم اغسليه كالمعتاد بالماء والشامبو.

هذا القناع يعمل على ترطيب الشعر ويقضي على البكتيريا في قشرة الرأس. يمكنك تطبيقه مرة أو مرتين خلال الشهر.

وللبشرة الدهنية يُنصح باستعمال بياض البيض فقط.

الأفوكادو لشعر انسيابي

قومي بهرس ثمرة أفوكادو ناضجة وأضيفي إليها زلال البيض المخفوق. طبقي المزيج على شعرك جيداً. دعي القناع يعمل مدة ربع ساعة.

اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو.

هذا القناع يعمل على ترطيب الشعر، وتغذيته وجعله انسيابياً وسهل التسريح.

يمكنك تطبيق القناع مرتين خلال الشهر.

العسل علاج للشعر الجاف