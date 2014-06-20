أقنعة طبيعية رائعة لشعر انسيابي صحي ولامع

لا شك أنَّ العناصر الغذائية الطبيعية هي رائعة للحصول على شعر صحي ولامع وإنسيابي، كونها غنية بالفيتامينات والمعادن.
“اليقظة” تقدم لك 3 أقنعة سهلة التحضير للعناية بالشعر:
البيض لترطيب وتغذية الشعر
- قومي بخلط بين 2-3 بيضات كاملة. بللي شعرك بالخليط، غطيه بقطعة قماش ودعي القناع يعمل لمدة 20 دقيقة.
- اغسلي شعرك بالماء البارد أولاً للتخلص من آثار البيض. ثم اغسليه كالمعتاد بالماء والشامبو.
- هذا القناع يعمل على ترطيب الشعر ويقضي على البكتيريا في قشرة الرأس. يمكنك تطبيقه مرة أو مرتين خلال الشهر.
- وللبشرة الدهنية يُنصح باستعمال بياض البيض فقط.
الأفوكادو لشعر انسيابي
- قومي بهرس ثمرة أفوكادو ناضجة وأضيفي إليها زلال البيض المخفوق. طبقي المزيج على شعرك جيداً. دعي القناع يعمل مدة ربع ساعة.
- اغسلي شعرك بالماء الدافئ والشامبو.
- هذا القناع يعمل على ترطيب الشعر، وتغذيته وجعله انسيابياً وسهل التسريح.
يمكنك تطبيق القناع مرتين خلال الشهر.
العسل علاج للشعر الجاف
- قومي بتدليك فروة الرأس بنصف كوب من العسل الطبيعي وملعقتي طعام من زيت الزيتون. دعي القناع المغذي يعمل لنحو 20 دقيقة.
- اغسلي شعرك بالماء الدافىء والشامبو.
- يمكن تطبيق هذا القناع 3 مرات خلال الشهر.
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