الإعتناء بالشعر لا يقتصر على غسله فقط

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العناية بالشعر ليست قاصرة على تنظيفه بالشامبو واستعمال المرطبات، بل لابد من تنظيفه بعمق الذي يتمثل في تقشير فروة الرأس وتنظيفها بعمق لإزالة الترسبات. إليك مجموعة من النصائح في كيفية العناية بفروة رأسك.

عدم الاستحمام بالماء الساخن:

– يعد تعرض فروة الرأس للماء الشديد السخونة أمر قاسي وضار، حيث تؤدي الحرارة المرتفعة لتفتح مسام الرأس بطريقة مبالغ فيها مما يسبب تساقط الشعر، لذا ينصح بغسل الشعر بالماء الدافئ وتدليك فروة الرأس برفق.

تنظيف فروة الرأس جيداً:

– تعد ذات أهمية كبيرة لصحة الشعر، فلابد من تدليك فروة الرأس بالأصابع برفق والتأكد من وصول الشامبو لها، ثم شطف الشامبو من الشعر وفروة الرأس جيداً حتى لا تترسب بقايا الشامبو على فروة الرأس وتكون طبقات تعيق تنفس وتغذية الشعر.

تمشيط الشعر:

– يؤدي لتنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس مما يحفز بصيلات الشعر لنمو خصلاته، كما يعمل على توزيع زيوت الرأس الطبيعية على خصلات الشعر بطريقة تامة مما يؤدي لترطيب وتنعيم الشعر.

علاج فروة الرأس:

– ينصح بعلاج البثور والحبوب التي تصيب فروة الرأس نتيجة للزيوت الزائدة بفروة الرأس مع تراكم البكتيريا والأتربة، وهي بثور مؤلمة تعمل على انسداد مسام فروة الرأس.

– وباعتبار أن الكثير من الفتيات يعانين مشكلات عديدة للشعر بين التقصف، والضعف، والتلف، والجفاف، وغيرها، فإن أنسب الحلول لها هو عمل حمام زيت، فهو مفيد جدًا لفروة الرأس ويساعد على زيادة نمو الشعر ومنحه النعومة واللمعان.