موضة القصات في 2017 ترضي ذوق صاحبات الشعر الطويل والقصير

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تنال “قصات” الشعر حظها من ابتكارات الموضة هذا العام حيث نجد هناك تنوع كبير في القصات ناهيك عن الابتكارات الجديدة.وهنا في هذه الزاوية سنطلعك على أهم وأحدث قصات الشعر لعام 2017..واختاري من بينها الأنسب لوجهك وطبيعة شعرك واستمتعي بإطلالة متميزة.

قصة الشعر ذات الأطراف المتساوية، استلهمت من حقبة ما يطلق عليه بالزمن الجميل، يمكنك عملها لكن شريطة أن تكوني من صاحبات الشعر الناعم الخالي من التقصف، ويمكنك الاستمتاع بهذه القصة، سواءاً في السهرة أو لدى ذهابك إلى العمل، ولا تقلقي لأنها تناسب جميع أشكال الوجه.

إذا كان لا يمكنك الاستغناء عن شعرك السحري الطويل، نقدم لك حيلة “قصة المدرج الطويل” فبهذه القصة تحتفظين بشعرك الطويل وفي نفس الوقت تكسبيه الحيوية والتجديد.

أكد المختصين في تصفيف الشعر، أن قصات الشعر الطويل والقصير ذات الغرة الأمامية، تعد أحدث صيحات الموضة لعام 2017، وتناسب كثيراً من لديها وجه طويل وجبهة عريضة.

لكل من تحب التغيير وتحرص على أن تبدو مختلفة، تجريب قصة الشعر الجانبية، إنها قصة هذا العام، لكنها تناسب ذوات الوجه الرفيع والوجه بشكل القلب.

إذا كنت فتاة جريئة وتعشقين التغيير وتفضلين الشعر القصير، فهذا العام قدم لك الخبراء قصة “البوب الفوضوية”، جربيها فهي تمنح شعرك الكثافة والحيوية والجاذبية.