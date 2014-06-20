ستايل الشعر المجعد الجذاب موضة هذا الموسم

شارك

صحيح أن الشعر المسترسل، الأكثر شيوعاً وطلباً، لكن للشعر المجعد بريقاً وجاذبية يضفيها على الوجه والشكل فهو ستايل جميل وأصبح موضة هذا الموسم، لذلك سنستعرض أبرز طرق تصفيف الشعر، التي أبدعها مصففي الشعر العالمين لتحصلي على تموجات من الخصلات المجعدة.

لتموجات مجعدة بسيطة:

إذا رغبت في الحصول على تموجات بسيطة لا تلفت الانتباه كثيراً، قومي بغسل شعرك، وبعد ذلك جففيه بواسطة المنشفة من البلل، ثم ابدئي في تمشيطه برفق، ومن الأفضل استعمال مشط بأسنان متباعدة، حتى لا يتعرض شعرك للتقصف، وبالموازاة مع ذلك قومي بتقسيم الشعر إلى عدة أجزاء، ويفضل أن تبدئي من منطقة خلف الرقبة، وضعي في يدك القليل من كريم “جيل”، وامسحي به على شعرك، ثم انتقلي من خصلة إلى أخرى منفردة عن بعضها، ولفي خصلات الشعر حول الأصبع حتى تتجعد، ثم ثبتي كل جزء مجعد في مكانه بواسطة “بنس”، بعد ذلك جففي شعرك بواسطة مجفف على درجة باردة، أو اتركيه ليجف بشكل تلقائي، ثم اسحبي الخصلات المجعدة بواسطة الأصبع ومشطيه جيداً نحو الخلف. عندها ستحصلين على تموجات طبيعية وساحرة

التموجات المرنة:

هناك من تفضل الشعر المجعد بخصلات مرنة، يمكنك الحصول عليها من خلال لف جزء من شعرك، عندما يكون رطباً حول الإصبع، لكن اجعلي حركة لف بعض الخصلات مع اتجاه عقارب الساعة، بينما الخصلات أخرى عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم ثبتيها في مكانها بواسطة “بنس”، وآخر خطوة قومي بتجفيف الشعر بالمجفف الحراري، وانزعي “البنس” ومشطي شعرك بواسطة الأصابع.

التموجات الدائرية:

في هذه التصفيفة تحتاجين إلى توزيع “الموس” على شعرك عندما يكون رطباً، وبعد ذلك تقومي بتمشيطه، ثم استعيني بالرقائق المعدنية ولفي عليها خصلات شعرك من منطقة الجذور إلى منتصفها، وثبتيها نحو الأسفل على شكل دائري عند منطقة الجذور، ويمكنك استبدال الرقائق المعدنية بورق الألمنيوم، ثم اتركي شعرك لعدة ساعات في تلك الرقائق، وأطلقيه بعد ذلك لتنسدل التموجات بشكل دائري.