حكيم ..هيكسر الدنيا في حفل يحيه بدبي

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يتأهب المطرب الشعبي المصري حكيم من أجل إحياء حفل غنائي في القرية العالمية بدبي، خلال شهر مارس الجاري، فجمهور حكيم بالإمارات سوف يكون على موعد مميز مع نجمهم المحبوب، كما أنه وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد، وكان آخر ألبوماته “تيجي تيجي” عام 2007 والتي حققت نجاحاً كبيراً، ويترقب أن يلهب الفنان المسرح بأغانيه الشهيرة، حيث دعا جمهوره للحضور وعدم تفويت فرصة الاستمتاع بأحلى حفل غنائي ساهر.

كشف حكيم عن قيامه بإحياء حفل بالإمارات العربية، من خلال حسابه على موقع “أنستغرام” وأرفقها بصورة له تحدث فيها عن موعد هذا الحفل، حيث كتب يقول: “..إن شاء الله عندي حفلة يوم الجمعة 24 الشهر ده في القرية العالمية في دبي.. الإمارات.. وأتمنى كل جمهوري في دبي والإمارات بالكامل يقابلوني هناك في القرية العالمية..هنعمل أحلى حفلة وهنكسر الدنيا.. بس أوعوا تنسوا الميعاد يوم الجمعة 24 مارس الساعة الثامنة مساء على المسرح الرئيسي في القرية العالمية..”.

يذكر أن المطرب حكيم يعكف على وضع آخر اللمسات لألبومه الجديد، ويأتي ذلك بعد آخر ألبوم له حمل عنوان “تيجى تيجى”، والذي أطلق عام 2007، وضم ما لا يقل عن 11 أغنية نذكر من بينها “تيجى تيجى” و “رسالة” و “يا ستار يا ستار”و”اهديه” إلى جانب “من أول ما شفته” و “الليلة ليلتك” و “كلام بكلام” و “أونطة”.