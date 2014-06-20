هالة صدقي تنضم لأسرة “عفاريت عدلي علام”

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وقع الاختيار على الفنانة المصرية هالة صدقي، لتشارك البطولة مع الفنان الكبير عادل إمام، في مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان “عفاريت عدلي علام، والمقرر أن يعرض خلال موسم رمضان المقبل، وكانت مجموعة ال”أم. بي. سي” قد ظفرت بحقوق بث هذا العمل الفني بشكل حصري، وكشفت هالة صدقي أنه مسلسل كوميدي مضحك ومثير.

فقد وقعت الفنانة هالة صدقي مؤخرا على عقدها من أجل المشاركة في المسلسل الجديد مع المنتج تامر مرسي مالك شركة “سينرجي”، لتؤدي أحد أدوار بطولة مسلسل “عفاريت عدلي علام” مع الزعيم عادل إمام، وأعلنت عن هذا الخبر على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك،ولم تخف هالة صدقي خبر تعاقدها على هذا المسلسل، وتحدثت عن فرحتها الكبيرة لعملها لأول مرة مع الكاتب يوسف معاطي وشركة سينرجي، كاشفة في سياق متصل أن هذا المسلسل، سوف يكون كوميدياً وتتخلله العديد من المشاهد المضحكة.

ومما كتبته الفنانة هالة صدقي على “الفيس بوك” هذا المقتطف: “..يا رب يا مسهل وعلي قد فرحتي بالعمل مع الزعيم، ولأول مره مع الكاتب الكبير يوسف معاطي ولأول مره مع شركه كبيره زي سينرجي وتامر مرسي والمخرج المبدع رامي إمام ..يا رب نكون عند حسن ظنكم ونقدم مسلسل كوميدي يكسر الدنيا.. الحقيقة مسلسل مسخره كله ضحك.. ادعولنا ربنا يوفقنا ويعوض تعبنا خير..”.

يذكر أن مسلسل “عفاريت عدلي علام” من تأليف يوسف معاطي وإنتاج تامر مرسي، ويخرجه رامي إمام، وسوف يعرض بشكل حصري خلال شهر رمضان المقبل على شاشة MBC مصر، والذي تقرر أن يشارك في السباق الرمضاني للمسلسلات، ويبدو أن هالة صدقي لم تلتق منذ سنوات طويلة في عمل فني يجمعها مع الزعيم عادل إمام.

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